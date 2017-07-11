Россияне стали меньше экономить



Жители России стали меньше экономить на еде, одежде, обуви и даже отдыхе. К такому выводу пришли специалисты Института социологии РАН.



Как пишет газета «Известия», это связано с тем, что граждане адаптировались к текущей экономической ситуации. Более того, ради улучшения материального положения россияне начали самостоятельно выращивать овощи и фрукты, соглашаться на разовые подработки и сдавать недвижимость в аренду. Отмечается, что у трети населения нет накоплений.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что есть и позитивная тенденция в непростом экономическом положении россиян.

«Возможно, она связана с тем, что с начала года реальные доходы россиян стали понемногу расти. Это ведет к повышению некоторой уверенности людей в своих тратах», — сказал Щербаков.

Директор кадрово-консультационной компании «Рекконс» Эльмира Давыдова рассказала «Известиям», что за год ситуация на рынке труда практически не изменилась.