НЛМК Live

41 минуту назад

НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник

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#детям

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, приглашает юных липчан принять участие в детском празднике, который пройдет 15 июля в Липецке на набережной в рамках празднования Дня металлурга. 

Увлекательное детское шоу начнется 15 июля в 13.00. На площадке вдоль набережной начнут работать батуты, аниматоры, фотозона, творческие мастерские и научные лаборатории. Гостей фестиваля будут встречать и развлекать артисты на ходулях. 

 Детей научат создавать из дерева забавных лошадок, мечи и многое другое. Желающие поучаствовать в мастер-классе «Мой робот» смогут из картонных заготовок под руководством инструктора изготовить персональный костюм робота и лично возглавить грандиозный костюмированный парад.  Юным строителям помогут построить картонный городок, собрать стены и крыши, разукрасить их и оформить фасады. 

Двухметровый трансформер будет встречать гостей фестиваля в зоне технологических развлечений. Для детей предусмотрены увлекательные игры: виртуальный пинг-понг, прохождение лабиринта при помощи робота-шара. А очки виртуальной реальности отправят всех желающих в невероятные путешествия по американским горкам, опасным водопадам, орбитам планет. Полное погружение гарантировано! 

 На специальном полигоне из больших надувных укрытий пройдут лазерные бои с лазерными мечами.  К участию в веселом турнире приглашаются и дети, и родители. Вы не поверите, но учить фехтованию будет сам Дарт Вейдер из «Звездных войн»!

В зоне пляжного спорта пройдут катания на надувных каяках, прогулки по воде в зорбах, веселые пляжные эстафеты с надувными аттракционами. Никого не оставят равнодушными гигантский дартс и гигантский боулинг.
Наиболее активных участников ждут сладкие сюрпризы. Весь фестивальный день будет работать лавка сладких призов, где можно обменять призовые жетоны на мороженое и другие угощения. Жетоны выдаются за участие или победу в разных зонах фестиваля. 

 По завершении детского праздника развлекательная программа продолжится водным шоу для детей и взрослых. 

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#детям

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