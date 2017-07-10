НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, приглашает юных липчан принять участие в детском празднике, который пройдет 15 июля в Липецке на набережной в рамках празднования Дня металлурга.

Увлекательное детское шоу начнется 15 июля в 13.00. На площадке вдоль набережной начнут работать батуты, аниматоры, фотозона, творческие мастерские и научные лаборатории. Гостей фестиваля будут встречать и развлекать артисты на ходулях.



Детей научат создавать из дерева забавных лошадок, мечи и многое другое. Желающие поучаствовать в мастер-классе «Мой робот» смогут из картонных заготовок под руководством инструктора изготовить персональный костюм робота и лично возглавить грандиозный костюмированный парад. Юным строителям помогут построить картонный городок, собрать стены и крыши, разукрасить их и оформить фасады.



Двухметровый трансформер будет встречать гостей фестиваля в зоне технологических развлечений. Для детей предусмотрены увлекательные игры: виртуальный пинг-понг, прохождение лабиринта при помощи робота-шара. А очки виртуальной реальности отправят всех желающих в невероятные путешествия по американским горкам, опасным водопадам, орбитам планет. Полное погружение гарантировано!



На специальном полигоне из больших надувных укрытий пройдут лазерные бои с лазерными мечами. К участию в веселом турнире приглашаются и дети, и родители. Вы не поверите, но учить фехтованию будет сам Дарт Вейдер из «Звездных войн»!



В зоне пляжного спорта пройдут катания на надувных каяках, прогулки по воде в зорбах, веселые пляжные эстафеты с надувными аттракционами. Никого не оставят равнодушными гигантский дартс и гигантский боулинг.

Наиболее активных участников ждут сладкие сюрпризы. Весь фестивальный день будет работать лавка сладких призов, где можно обменять призовые жетоны на мороженое и другие угощения. Жетоны выдаются за участие или победу в разных зонах фестиваля.



По завершении детского праздника развлекательная программа продолжится водным шоу для детей и взрослых.



