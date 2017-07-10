В России

сегодня, 17:37

Матвиенко выступила за отказ от общежитий

96
Матвиенко выступила за отказ от общежитий

Спикер Совфеда предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить студенческие общежития другими формами предоставления жилья. Об этом она заявила на встрече с членами Палаты молодых законодателей, передает «РИА Новости».

"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", — заявила Матвиенко.

Сенатор предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий. По ее мнению, существует много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она пояснила, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату. «Пусть это 50 кв. м, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — подчеркнула спикер Совфеда.
96

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения
#Музей #Церетели #подарок
3
Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения

сегодня, 17:31

Общество
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля
#Доска почета #труженники.
1
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

сегодня, 17:31

Общество
В Добровском районе прошли сборы патриотов
#Родина #патриотизм
5
В Добровском районе прошли сборы патриотов

сегодня, 17:10

Общество
Уволенным с фабрики «Рошен» предложили зарплату в 20-30 тысяч рублей
#безработица #рынок труда #Рошен
19
Уволенным с фабрики «Рошен» предложили зарплату в 20-30 тысяч рублей

сегодня, 16:41

Общество
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД
#ГИБДД #пешеходы
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

сегодня, 16:37

Общество
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром
4
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром

сегодня, 15:49

Общество