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Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Спикер Совфеда предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить студенческие общежития другими формами предоставления жилья. Об этом она заявила на встрече с членами Палаты молодых законодателей, передает «РИА Новости».
"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", — заявила Матвиенко.
Сенатор предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий. По ее мнению, существует много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она пояснила, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату. «Пусть это 50 кв. м, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — подчеркнула спикер Совфеда.
"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", — заявила Матвиенко.
Сенатор предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий. По ее мнению, существует много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она пояснила, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату. «Пусть это 50 кв. м, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — подчеркнула спикер Совфеда.