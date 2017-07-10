Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

По сложившейся традиции в День города руководители Липецка и области откроют обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка».

Портреты 15 лучших представителей различных профессий появятся у центрального входа в Быханов сад. В этом году такой чести удостоены Афендулова Людмила Александровна - главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», Жеребцов Олег Иванович — слесарь-сантехник 5 разряда МУП «АДС городского хозяйства», Корвяков Алексей Викторович - водитель МУП «Липецкий пассажирский транспорт», Крупнов Андрей Станиславович - директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк», Литовкин Василий Алексеевич — председатель профсоюзного Комитета ПАО «НЛМК» ГМПР, Натарова Наталья Юрьевна— директор ООО «Мать и дитя»; Лопатин Евгений Петрович — начальник смены конвертерного цеха ПАО «НЛМК», Пиндюрина Римма Евгеньевна - директор МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка, Припадчева Валерия Александровна – начальник участка МУП «Зеленхоз», Семиколенов Иван Иванович — начальник участка АО «Липецк хладокомбинат», Трухин Владимир Николаевич - токарь энергомеханического цеха ООО «Липецкий силикатный завод», Гурьева Галина Семеновна - заведующая методическим отделом МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка, Хрипункова Татьяна Серафимовна - начальник цеха выпечки хлебобулочных изделий ООО «Липка», Цуканов Юрий Леонидович - электрогазосварщик АО «Липецкцемент» и Черноусов Михаил Дмитриевич - директор ООО «Рэдком». В этом году организации и предприятия направили в адрес администрации Липецка материалы на 39 кандидатур для занесения на доску почета. На заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были определены лучшие из них. Учитывались заслуги работников, вклад в научную, творческую и иную общественно полезную деятельность, а также отношение к служебным обязанностям. В пятницу, 14 июля, в торжественной обстановке представителям трудовой славы Липецка вручат соответствующие свидетельства, памятные знаки «Липецк - город мастеров» и премии, сообщает пресс-служба администрации Липецка.





Пресс – служба администрации города Липецка