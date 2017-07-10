В мире

сегодня, 16:03

Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье

75
Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье

Будет ли эта рукопись опубликована, писательница еще не знает

Писательница Джоан Роулинг рассказала о новой сказке, которую записала на вечернем платье, - сообщают "Известия" со ссылкой на CNN.

Роулинг пояснила, что набросала секретную неопубликованную рукопись во время празднования своего 50-летия и теперь платье с текстом висит в её шкафу. «Тематика моего 50-летия, празднование которого проходило одновременно с Хеллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения), — переодеться собственным ночным кошмаром. Я оделась в костюм потерянной рукописи», — рассказала писательница.

Она также отметила, что не знает, будет ли эта рукопись когда-либо опубликована.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Общий тираж их превышает 400 млн экземпляров.
75

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#доска почета
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

5 минут назад

Общество
Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения

5 минут назад

Общество
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

5 минут назад

Общество
В Добровском районе прошли сборы патриотов
#Родина #патриотизм
4
В Добровском районе прошли сборы патриотов

26 минут назад

Общество
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД
#ГИБДД #пешеходы
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

59 минут назад

Общество
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром
4
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром

сегодня, 15:49

Общество