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Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье
Будет ли эта рукопись опубликована, писательница еще не знает
Писательница Джоан Роулинг рассказала о новой сказке, которую записала на вечернем платье, - сообщают "Известия" со ссылкой на CNN.
Роулинг пояснила, что набросала секретную неопубликованную рукопись во время празднования своего 50-летия и теперь платье с текстом висит в её шкафу. «Тематика моего 50-летия, празднование которого проходило одновременно с Хеллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения), — переодеться собственным ночным кошмаром. Я оделась в костюм потерянной рукописи», — рассказала писательница.
Она также отметила, что не знает, будет ли эта рукопись когда-либо опубликована.
Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Общий тираж их превышает 400 млн экземпляров.
Роулинг пояснила, что набросала секретную неопубликованную рукопись во время празднования своего 50-летия и теперь платье с текстом висит в её шкафу. «Тематика моего 50-летия, празднование которого проходило одновременно с Хеллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения), — переодеться собственным ночным кошмаром. Я оделась в костюм потерянной рукописи», — рассказала писательница.
Она также отметила, что не знает, будет ли эта рукопись когда-либо опубликована.
Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Общий тираж их превышает 400 млн экземпляров.