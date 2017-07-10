«Металлург» подписал контракт с экс-капитаном «Локомотива» (ФОТО)

В центре обороны у нашей команды должен быть полный порядок.

Сегодня липецкий «Металлург» официально пополнил еще один новичок. Контракт сроком на один год с нашей командой заключил 28-летний Александр Баульчев, призванный заменить в центре обороны перешедшего в ульяновскую «Волгу» Андрея Ширяева.

Новобранец уже вторую неделю тренируется со «сталеварами» и, по словам главного тренера «Металлурга» Сергея Машнина, оставляет хорошее впечатление. Он принял участие в контрольной игре с воронежским «Факелом», которая завершилась вничью – 0:0, и проявил себя неплохо.

Баульчев – воспитанник воронежского футбола. Наибольшую известность ему принесло выступление в зоне «Центр» в составе лискинского «Локомотива», в котором он был лидером обороны и капитаном команды. Так же выступал за воронежский «Выбор-Курбатово», а в прошлом сезоне защищал цвета «Рязани».







Отметим, что «Металлург» в нынешнем сезоне укрепил атаку елецким форвардом Сергеем Чернышовым. Лишились липчане защитника Ширяева, хавбеков Олега Кожемякина и Никиты Титова и форварда Андрея Титова.





