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32 минуты назад

МЧС эвакуировало с «Нашествия» восемь тысяч застрявших автомобилей‍

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МЧС эвакуировало с «Нашествия» восемь тысяч застрявших автомобилей‍

Большинство посетителей и участников уже выбрались со стоянки

Спасатели вытащили около восьми тысяч автомобилей, застрявших в грязи на размытой парковке фестиваля «Нашествие-2017» в Тверской области. В настоящее время на вышеуказанном месте еще остаются люди, однако большая часть гостей и участников фестиваля уже выбрались со стоянки, - сообщает Газета.ру.

Поездка на рок-фестиваль «Нашествие-2017», который с 7 по 9 июля проходил в деревне Большое Завидово Тверской области, стала настоящим испытанием для автомобилистов. Из-за сильного дождя грунтовая парковка, где посетители фестиваля оставили свои машины, превратилась в настоящее болото, где застревали даже большие внедорожники.

Для оказания помощи попавшим в затруднительное положение автомобилистам спасатели пригнали к месту проведения фестиваля 40 единиц спецтехники — трактора, бульдозеры, фронтальные погрузчики и даже специальный снегоболотоход «Бобр». Несмотря на то что МЧС помогало водителям бесплатно, нашлись на и предприимчивые трактористы, предлагающие вытащить застрявшие авто за вознаграждение в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
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