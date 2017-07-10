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32 минуты назад
МЧС эвакуировало с «Нашествия» восемь тысяч застрявших автомобилей
Большинство посетителей и участников уже выбрались со стоянки
Спасатели вытащили около восьми тысяч автомобилей, застрявших в грязи на размытой парковке фестиваля «Нашествие-2017» в Тверской области. В настоящее время на вышеуказанном месте еще остаются люди, однако большая часть гостей и участников фестиваля уже выбрались со стоянки, - сообщает Газета.ру.
Поездка на рок-фестиваль «Нашествие-2017», который с 7 по 9 июля проходил в деревне Большое Завидово Тверской области, стала настоящим испытанием для автомобилистов. Из-за сильного дождя грунтовая парковка, где посетители фестиваля оставили свои машины, превратилась в настоящее болото, где застревали даже большие внедорожники.
Для оказания помощи попавшим в затруднительное положение автомобилистам спасатели пригнали к месту проведения фестиваля 40 единиц спецтехники — трактора, бульдозеры, фронтальные погрузчики и даже специальный снегоболотоход «Бобр». Несмотря на то что МЧС помогало водителям бесплатно, нашлись на и предприимчивые трактористы, предлагающие вытащить застрявшие авто за вознаграждение в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Поездка на рок-фестиваль «Нашествие-2017», который с 7 по 9 июля проходил в деревне Большое Завидово Тверской области, стала настоящим испытанием для автомобилистов. Из-за сильного дождя грунтовая парковка, где посетители фестиваля оставили свои машины, превратилась в настоящее болото, где застревали даже большие внедорожники.
Для оказания помощи попавшим в затруднительное положение автомобилистам спасатели пригнали к месту проведения фестиваля 40 единиц спецтехники — трактора, бульдозеры, фронтальные погрузчики и даже специальный снегоболотоход «Бобр». Несмотря на то что МЧС помогало водителям бесплатно, нашлись на и предприимчивые трактористы, предлагающие вытащить застрявшие авто за вознаграждение в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.