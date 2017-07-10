Спасатели предупреждают о надвигающейся на Липецк грозе

Как действовать при грозе и сильном ветре - спасатели рассказали в специальной памятке

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза, с усилением ветра до 15-17 м/с."Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

Рекомендации для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.

Если вы в доме, то: по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку; во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности: не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею; при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности; во время грозы нельзя купаться в водоемах;во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде; если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз; если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу; если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния: прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом; если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации для населения при сильном ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

ГУ МЧС России по Липецкой области рекомендует населению в период ухудшения погодных условий: ограничить поездки на личном транспорте; не оставлять транспортные средства под большими деревьями по причине возможного падения; очистить крыши, балконы и лоджии от посторонних предметов; избегать нахождения под высоковольтными проводами и деревьями; избегать нахождения вблизи слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций; избегать выхода на открытые водоемы; пешеходам соблюдать осторожность при резких порывах ветра; прекращению погрузочно-разгрузочных работ, закреплению подъемно-транспортного оборудования.

С целью избегания получения травм, следует соблюдать несколько правил: при усилении ветра необходимо по возможности находиться в помещении, и как можно реже покидать здание. Также нужно не оставлять детей и пожилых людей без присмотра. В случае, когда сильный ветер застал вас на улице, крайне рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра рядом со стенами домов, от них лучше держаться подальше, поскольку с крыш могут упасть кровельные материалы.