В Усманском бору поймали редкого усача

Как сообщает Воронежский заповедник, новый вид «ожидал» энтомолога заповедника на юго-восточной окраине заповедника (в кв. 468) 29 июня 2017 года. На остепненной поляне на цветках горичника горного (Peucedanum oreoselinum) В.М. Емец обнаружил маленького (около 7 мм) жука – травяного красноногого усача, или пастернакового усача (Phytoecia icterica).

Жук питался нектаром и совершенно не подозревал, что он является новым видом для фауны жуков-усачей Усманского бора, а также редким таксоном. В Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области (2005) вид указан только для Таловского района как очень редкий. Вид редок и в пределах Липецкой области (Цуриков М.Н. Жуки Липецкой области, 2009): известен по 7 экземплярам из 4 точек. Редок и в других регионах в пределах лесной и лесостепной зон РФ; включен в Красную книгу Тюменской области как редкий вид (3-я категория).

Вид распространен в западной части Палеарктики довольно широко: Средняя и Южная Европа, Малая Азия, Кавказ, Южная Сибирь (на восток до Алтая), Северо-Западный Китай. Приурочен к луговым и степным растительным сообществам.

Жуки активны в конце июня – июле, питаются нектаром обычно на тех зонтичных, которые после дополнительного питания служат кормовыми растениями для личинок. Личинка – растительноядная, прогрызает ход внутри корня и стебля различных зонтичных (в частности, пастернака посевного, бедренца камнеломки, борщевика сибирского). В степной зоне (на Украине) может размножаться в значительных количествах и существенно вредить посадкам зонтичных овощных культур (например, пастернака).



Фото http://zapovednik-vrn.ru Автор фото Виктор Емец.