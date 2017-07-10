Культура

23 минуты назад

В Липецке пройдет выставка самодеятельного художника

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#выставка #художник
В Липецке пройдет выставка самодеятельного художника

Открытие выставки приурочено к празднованию Дня города.

13 июля в 16.00 состоится открытие выставки самодеятельного художника Олега Борисова.  

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, Олег Борисов родился и вырос на Крайнем Севере, в Воркуте, образование получил в Читинском медицинском институте. С 1992 года живет в Липецке, работая в Областном стоматологическом центре. Живопись и рисование для него – это всего лишь увлечение. Но многие его работы отличаются высоким  профессионализмом.

Сюжеты картин Олега Борисова загадочны, таинственны. Одни почерпнуты из чтения исторических и популярных книг, другие – собственное воображение художника,  воплощающего на полотне свои фантазии и  впечатления от прочитанного. Об этом говорит и название выставки – «Соизмеряя время и пространство при помощи поэзии и прозы». Рыцари, музыканты, кавалеры и дамы в старинных одеждах в окружении причудливых интерьеров, старый шарманщик, барыня, доживающая век в своем поместье – все они герои полотен Олега Борисова. 

Более тридцати живописных и графических работ будут представлены липчанам в течение двух месяцев. Открытие выставки приурочено к празднованию Дня города. 
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#выставка #художник

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