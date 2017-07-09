В России
39 минут назад
Ушёл из жизни блогер Антон Носик
По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца
В Москве на 52-м году жизни умер блогер, журналист Антон Носик, - передает РБК. Супруга журналиста сообщила, что причиной смерти Антона Носика стала внезапная остановка сердца.
Последнюю запись Антон Носик опубликовал в своем блоге в Telegram в 0:36 девятого июля. "Сегодняшний квартирник Шнура был просто великолепен. Жаль, что Фейсбук убил часовую трансляцию", - написал он.
"Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — рассказала она.
Антон Носик — известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер. Был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга «Рамблер» и службы блогов компании SUP. До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта BFM.ru.
Последнюю запись Антон Носик опубликовал в своем блоге в Telegram в 0:36 девятого июля. "Сегодняшний квартирник Шнура был просто великолепен. Жаль, что Фейсбук убил часовую трансляцию", - написал он.
"Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — рассказала она.
Антон Носик — известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер. Был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга «Рамблер» и службы блогов компании SUP. До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта BFM.ru.