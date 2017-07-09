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39 минут назад

Ушёл из жизни блогер Антон Носик

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Ушёл из жизни блогер Антон Носик

По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца

В Москве на 52-м году жизни умер блогер, журналист Антон Носик, - передает РБК. Супруга журналиста сообщила, что причиной смерти Антона Носика стала внезапная остановка сердца.

Последнюю запись Антон Носик опубликовал в своем блоге в Telegram в 0:36 девятого июля. "Сегодняшний квартирник Шнура был просто великолепен. Жаль, что Фейсбук убил часовую трансляцию", - написал он.

"Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", — рассказала она.

Антон Носик — известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер. Был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга «Рамблер» и службы блогов компании SUP. До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта BFM.ru.
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