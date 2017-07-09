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сегодня, 16:36
В Подмосковье в доме взорвался газ
Четверо пострадали
Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме в поселке Башенка Сергиево-Посадского района Подмосковья, - сообщает "Звезда". Четыре человека получили ранения.
«Были эвакуированы 20 человек, для них подготовлен пункт временного размещения, два человека госпитализированы в Центральную районную больницу Сергиева-Посада, двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону
В результате взрыва разбились стекла и выбило двери в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. Сообщается, что несущие конструкции не повреждены. Для оценки пригодности дома к эксплуатации на место происшествия направлена специальная комиссия.
«Были эвакуированы 20 человек, для них подготовлен пункт временного размещения, два человека госпитализированы в Центральную районную больницу Сергиева-Посада, двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону
В результате взрыва разбились стекла и выбило двери в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. Сообщается, что несущие конструкции не повреждены. Для оценки пригодности дома к эксплуатации на место происшествия направлена специальная комиссия.