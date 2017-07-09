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В Польше нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
Из-за бомбы эвакуированы 10 тысяч человек
Польские эвакуируют почти 10 тысяч жителей польского Белостока и гмины Супрасль на время вывоза мощной бомбы времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
500-килограммовая бомба ST-50 была обнаружена 6 июля на месте строительных работ. Как отметили чиновники, в ходе извлечения снаряда могут возникнуть проблемы, поэтому было принято решение об эвакуации.
Жители 60 улиц Белостока, находящихся в радиусе 1,3 километра от места нахождения боеприпаса (почти 7300 человек) и жители 45 улиц в Заштянках и Грабувце соседней гмины Супрасль (почти 2800 человек) вынуждены покинуть свои дома.
Для движения закрыты все улицы в опасном районе, в том числе дорога к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках.
500-килограммовая бомба ST-50 была обнаружена 6 июля на месте строительных работ. Как отметили чиновники, в ходе извлечения снаряда могут возникнуть проблемы, поэтому было принято решение об эвакуации.
Жители 60 улиц Белостока, находящихся в радиусе 1,3 километра от места нахождения боеприпаса (почти 7300 человек) и жители 45 улиц в Заштянках и Грабувце соседней гмины Супрасль (почти 2800 человек) вынуждены покинуть свои дома.
Для движения закрыты все улицы в опасном районе, в том числе дорога к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках.