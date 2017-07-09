Общество
сегодня, 16:16
В Данкове отпраздновали 200-летие обретения иконы, спасшей город от пожаров
Город поджигал "руководимый религиозной и национальной враждой польский солдат-католик"
Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершил Божественную литургию в Тихвинском соборе Данкова в честь 200-летия обретения Тихвинской иконы.
После богослужения, по случаю престольного праздника, был совершен крестный ход вокруг собора.
Как сообщает сайт епархии, "Чудотворная икона Тихвинской Божьей Матери явилась в городе Данкове в 1817 году. Обстоятельства ее явления следующие: в городе Данкове жил один польский солдат, католик. Руководимый своей религиозной и национальной враждой, этот несчастный фанатик решил поджечь весь город. Ему удалось сделать 17 поджогов; почти весь Данков выгорел.
Градоначальники усиливали меры безопасности. Несмотря на все принятые меры, полиции не удалось поймать поджигателя. Жители города, обездоленные пожарами, были встревожены и ожидали новых поджогов. Прихожане обращались с молитвами об избавлении от страшного бедствия, совершали крестные ходы.
Накануне праздника Тихвинской иконы Божией Матери они собрались в городской собор ко всенощной и на коленях со слезами умоляли Царицу Небесную спасти их от злоумышлении поджигателя. Скорая Помощница и Заступница услышала их молитву и даровала Свое заступление. И когда злоумышленник попытался совершить очередной поджог, то был схвачен на месте преступления и во всем сознался.
Горожане отслужили благодарственный молебен Божьей Матери, заступнице небесной и совершили вокруг города крестный ход. Когда они возвращались в город, то увидели чудо. На каменном столбе для наказания преступников, который стоял на хлебной площади увидели икону Божией Матери. Тотчас был отслужен благодарственный молебен, икона поставлена в «нарочито сделанную в столбе впадину», а пред ней зажжена неугасимая лампада.
Желая увековечить столь памятное для Данкова заступничество Пресвятой Богородицы, жители города со временем решили построить на этом месте новый соборный храм: «…устроится на Хлебной площади новый собор, а потому, останови распространение старого, благоволите повелеть употреблять кошельковую сумму на устройство нового собора, всегда оставляя десятую часть на непредвиденные случаи, а мы, нижеподписавшиеся, кроме уже жертвуемых ныне денег, готовы и ещё жертвовать при постройке храма, по мере сил и возможностей и всемерно вспомоществовать общему рвению жителей, коих единственное желание есть устроить новый собор на южной стороне Хлебной площади в центре города…»
После богослужения, по случаю престольного праздника, был совершен крестный ход вокруг собора.
Как сообщает сайт епархии, "Чудотворная икона Тихвинской Божьей Матери явилась в городе Данкове в 1817 году. Обстоятельства ее явления следующие: в городе Данкове жил один польский солдат, католик. Руководимый своей религиозной и национальной враждой, этот несчастный фанатик решил поджечь весь город. Ему удалось сделать 17 поджогов; почти весь Данков выгорел.
Градоначальники усиливали меры безопасности. Несмотря на все принятые меры, полиции не удалось поймать поджигателя. Жители города, обездоленные пожарами, были встревожены и ожидали новых поджогов. Прихожане обращались с молитвами об избавлении от страшного бедствия, совершали крестные ходы.
Накануне праздника Тихвинской иконы Божией Матери они собрались в городской собор ко всенощной и на коленях со слезами умоляли Царицу Небесную спасти их от злоумышлении поджигателя. Скорая Помощница и Заступница услышала их молитву и даровала Свое заступление. И когда злоумышленник попытался совершить очередной поджог, то был схвачен на месте преступления и во всем сознался.
Горожане отслужили благодарственный молебен Божьей Матери, заступнице небесной и совершили вокруг города крестный ход. Когда они возвращались в город, то увидели чудо. На каменном столбе для наказания преступников, который стоял на хлебной площади увидели икону Божией Матери. Тотчас был отслужен благодарственный молебен, икона поставлена в «нарочито сделанную в столбе впадину», а пред ней зажжена неугасимая лампада.
Желая увековечить столь памятное для Данкова заступничество Пресвятой Богородицы, жители города со временем решили построить на этом месте новый соборный храм: «…устроится на Хлебной площади новый собор, а потому, останови распространение старого, благоволите повелеть употреблять кошельковую сумму на устройство нового собора, всегда оставляя десятую часть на непредвиденные случаи, а мы, нижеподписавшиеся, кроме уже жертвуемых ныне денег, готовы и ещё жертвовать при постройке храма, по мере сил и возможностей и всемерно вспомоществовать общему рвению жителей, коих единственное желание есть устроить новый собор на южной стороне Хлебной площади в центре города…»