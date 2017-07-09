Дублеры «Металлурга» выиграли принципиальный матч в Воронеже и ушли с последнего места

«Сегодня у нас была КОМАНДА», - заявил тренер.

Дублеры липецкого «Металлурга» одержали первую победу в первенстве «Черноземья», причем на лопатки команда Геннадия Коркина положила принципиального соперника - «молодежку» воронежского «Факела», да еще на чужом поле. Встреча в Воронеже принесла победу липчанам – 1:0.

Встреча ожидалась с большим интересом не только потому, что встречались географические соседи. В составах обеих команд выступают футболисты одного возраста – 1999 – 2000 г.р., и если со «взрослыми дядями», прошедшими вторую лигу им соревноваться пока тяжело, то очная встреча была лучшей проверкой боевой готовности команд. «Металлург-М» подошел к матчу, имея неприятный шлейф из 10-ти поражений, а воронежцы сумели «зацепить» одно очко, и располагались на предпоследней строчке.

Уже на первой минуте хозяева могли открыть счет, но сначала неудачно пробил из убойной позиции Глеб Потаенков, а оказавшийся первым на добивании Иван Перцев угодил мячом в защитника.

Липчане сумели забить – на 18-й минуте после исполнения углового удара Давидом Галстяном от правого флажка расторопнее всех в нашей штрафной площади оказался Андрей Гамеев, головой буквально вколотивший мяч в ворота.

«Металлург-М» следует похвалить за тактическую грамотность: после гола липчане «сели» в оборону, и при этом сами не раз «жалили» соперников стремительными контратаками. В итоге большую часть матча мячом чаще владел «Факел», но остроту у чужих ворот создавал «Металлург-М». Липчане даже забили второй гол, но его отменил арбитр.

После матча Геннадий Коркин заявил: «Сегодня хочу отметить всю нашу команду. Никто не выпал, все боролись и бились до конца, выполнили план на игру. У нас на поле была КОМАНДА, что и помогло выиграть. По количеству моментов мы могли забить не один мяч, а больше. Победа важна для нас, прежде всего, в психологическом плане. Раньше нас часто критиковали за результаты, но мы же собрали команду всего за несколько недель до старта соревнований и до этого ни у кого из ребят не было опыта игры в «Черноземье». И игра в Воронеже показала, что в Липецке есть неплохие молодые футболисты, просто нужно делать скидку на их возраст, запастись терпением и работать с ними. А результат придет».

Липчане покинули последнюю строчку в «Черноземье», отправив туда «Факел», а сами поднялись на 11-е место.

Теперь в соревнованиях наступит длительный перерыв, а возобновит выступление команда Коркина 5 августа матчем на своём поле против «ОрлаГУ».

ФАКЕЛ-М Воронеж - МЕТАЛЛУРГ-М Липецк 0:1 (0:1)

Гол: Гамеев, 18.

ФАКЕЛ-М: Востриков, Фесин, Бутурлакин, Соколов (Неплюев, 74), Турукин, Денисов, Колесников, Мовсисян (к), Крюков, Перцев, Потаенков (Ашихин, 46).



МЕТАЛЛУРГ-М: Зеленов (к), Зенин, Пропастин, Смольянинов, Боков, Разомазов (Копаев, 89), Локян, Галстян (Скопинцев, 39), Кукин, Чекалин (Зубков, 46), Гамеев (Немов, 81).

Предупреждения: Фесин, 24 (грубая игра). Турукин, 75 (неспортивное поведение).

Судьи: П.Таекин (Рязань), Д. Степанищев, А. Линкин (оба - Воронеж). Инспектор Н. Балибардин (Михайловка).

8 июля. Воронеж. Стадион «Факел». 100 зрителей.

Фото pfcorel.com