Добежав до финиша, можно обнаружить, что бежал не туда

Итоги недели

На этой неделе состоялась первая встреча президента России с президентом США. В преддверии этого события, которого в России ждали больше лета (и зря - вон, июль у нас не отличается от апреля),. А затем перешел к переживаниям по поводу погоды: «Вот что такое ПОГОДА - даже воробьи черешню не клюют - сбит ритм всего - комаров почти нет, бабочки не летают… интересен будет ФИНИШ...».Олег Королев со своими воробьями напомнил известные строчки: «Поздняя осень. Грачи улетели. Куры...». Ну, дальше вы и сами знаете.. Об этом стало известно на брифинге в мэрии, который провел лично мэр Сергей Иванов. Получается, Сергей Иванов опроверг заявление первого заместителя губернатора Юрия Божко о замене этого проекта новым: появления вместо трамваев нового скоростного вида наземного электротранспорта?В планах мэра - строительство в следующем году новой школы. Также в Липецке могут быть возведены две крытые ледовые арены («лучше, чем существующий «надувной» ледовый дворец на Сырском Руднике», - сказал глава города"). Уже на этой неделе чиновники встали московскую в очередь за получением 1,2-1,5 млрд рублей на ремонт дорог в 2018 году. А в 2019 году Иванов хотел бы реализовать давно ожидаемый горожанами проект транспортной развязки со строительством эстакады на кольце трубного завода.Узнав о планах мэрии привести к единому знаменателю фасады «хрущевок» на улице Зегеля, пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Шумов предложил отказаться от использования сайдинга при реконструкции пятиэтажек в центре города (см.). Эта инициатива обидела мэра. Он сообщил СМИ, что лицевые стороны домов будут покрашены фасадной краской, срок эксплуатации которой - 8-9 лет, или облицуют керамогранитом. Ни о каком сайдинге речи не идет. Также на этих строениях заменят шиферные крыши на современную кровлю. А еще, что, кстати, вызвало шквал критических замечаний со стороны читателей GOROD48.: «Идиотизм полный. А у меня предложение и окна замуровать и облицевать плиткой. Так будет ещё лучше».: «Потом заставят разбирать остекление балконов».: «Вместо кондиционеров будут выдавать льготные проездные карты, веера и газеты, чтобы обмахиваться в жару».А вот и неожиданность:Евгений Губанов сегодня освобождает кресло. Ходят слухи, что в него пересядет просто вице-мэр Дмитрий Аверов, курирующий финансовый блок городской администрации.По данным GOROD48, Евгений Губанов может возглавить влачащий жалкое финансовое состояние ОГУП «Липецкий областной водоканал», который, по слухам, готовят к реорганизации и смене формы собственности (организацию с приставкой врио возглавляет Вячеслав Безрукавников).Евгений Губанов считается человеком команды липецкого губернатора Олега Королева. В мэрию он приходил дважды. В первый раз в 2012 году, будучи директором Липецкой ипотечной корпорации. Во второй раз - в 2016-м, после отрешения от должности начальника областного управления строительства и архитектуры. В обойме губернатора Губанов оказался в 2003 году, когда получил должность первого заместителя начальника управления ЖКХ Липецкой области.А это и вовсе не новость, что. Все давно об этом знали, но на этой неделе, на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета, это тайное знание стало явным после выступления председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой.Итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности «Липецкпассажиртранса» за 2015-2016 годы, когда профильным департаментом мэрии руководил вице-мэр Липецка Николай Новиков, плачевны. Более того, у корреспондента GOROD48 сложилось представление о том, что муниципальный пассажирский транспорт стал кормушкой чиновников, из которой, как из корыта свиньи, они жрали от пуза.В акте констатируется: муниципальные автобусы изношены на 97%, троллейбусы - на 99%, трамваи - на 100%. Последнее приобретение автобусов на момент проверки - 2012 год, троллейбусов - 2010-й, трамваев - 1992-й. При этом руководство МУПа возило на начало проверки 56 автомобилей. У отдела эксплуатации и у отдела закупок было сразу по три легковушки, есть свои авто у финансистов, у службы главного механика, у главного инженера… На предприятии нашлись пять лишних руководителей. Для автобусов закупалось топливо по цене, превышающей рыночную.Дебиторская задолженность МУП «Липецкпассажиртранс» на конец прошлого года составила 33,7 млн рублей, кредиторская - 83,1 миллиона. И при всех нарушениях правил учета в мэрии решили ликвидировать троллейбусы как нерентабельный вид транспорта! А может, в первую голову надо было заменить менеджмент муниципального предприятия, навести порядок в бухгалтерии, а потом уже махать шашкой?Ремонтом подвижного состава, по бумагам, в МУПе занимались две коммерческих организации - ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто», тогда как на предприятии есть штат работников собственных ремонтно-механических мастерских с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млн рублей. «Договорами с ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств не определены объемы и не установлена цена по видам оказываемых услуг», - пишут ревизоры.Аудиторы указали, что на предприятии в нарушение законов отсутствуют фактические объемы потраченных на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев средств. Также два указанных коммерческих предприятия безвозмездно используют в своей деятельности недвижимость МУПа. То есть с предприятия, куда рекой ежедневно текут миллионы рублей, под предлогом оплаты работ коммерсантам можно выводить сколько угодно большие деньги. Так, со счетов МУПа было списано 48,2 млн рублей в 2015-2016 годах как оплату за поставленные частниками запчасти. Кто возьмется доказать, что все эти средства ушли по их прямому назначению, если в акте проверки указано: «в учетной политике предприятия не предусмотрено формирование и отражение операций по ремонту оборотного фонда»?А вот еще один пассаж. «Тарифы в договорах, заключенных с МУП «ЛГТК» (организация выпускает карты «Липецктранспорт». - Прим. И.Л.) на оказание услуг по диспетчеризации и процессинговому обслуживанию, не подтверждены расчетами, калькуляции не предоставлены».Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова констатировала:- Самый насущный вопрос не решен: учет выручки и пассажиропотока. Предприятие работает втемную.Кстати, о транспортных картах, которые со скрипом внедряются в нашу жизнь. Оказывается,. Это говорит о том, что безналичная система оплаты проезда не работает. При этом в администрации области заявляют: даже если терминал не работает или его вообще нет, уже с 1 июля обладателей льготных транспортных карт по всей области должны возить с 50% скидкой (с 1 августа выходить на линию без работающего терминала будет строго запрещено).- Мои сотрудники выйдут в рейды по общественному транспорту и будут смотреть, как работает безналичная система оплаты и как перевозят льготников, которые с 1 июля имеют право на 50% оплату проезда и в коммерческом, и в муниципальном транспорте, - сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Николай Киреев. - А перевозчиков и маршруты, на которые сегодня были жалобы - а они были - мы особенно тщательно проверим.И вот результат:! Более того,Между тем в редакцию GOROD48 продолжают жаловаться липчане, которые говорят:История, граничащая с истерией. Так можно назвать процедуру вживления в мозги относящихся к льготным категориям населения липчан идеи перехода при оплате проезда в общественном транспорте с бумажных проездных на пластиковые.Но GOROD48 выяснил еще один момент, который может не красить липецких чиновников: «хваленая» система, которая по факту находится пока на стадии тестирования, работает с применением программного обеспечения, не предназначенного для коммерческого использования (см.).Напомним, что ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» весной этого года заключило договор со столичным АО «Объединенный резервный банк» на создание автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте региона. Эту услугу в ведомстве оценили в 182,1 млн рублей. Примечательно, что в технических условиях контракта, который должен быть закрыт администрацией области к 1 января 2022 году, сказано, что подрядчик должен поставить свое программное обеспечение, которое должно иметь законное происхождение и отвечать требованиям патентной чистоты. А нарушение авторских прав, кстати, это статья. 146-я статья Уголовного кодекса. Карается такое деяние принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.На эту публикацию оперативно отреагировали в администрациях города и области (см.). Комментарии чиновников были в стиле «Я не я и корова не моя».. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что в 2016 году общероссийская сумма задолженностей за коммунальные услуги, по которым суд принял решение о взыскании, выросла на 10% - злостные неплательщики задолжали 91,1 млрд рублей по рассмотренным судами 4 млн дел.Кто-то доедает последний хрен в солью. А вот. Везет же людям!Между тем. За рубеж не выпустят, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Одни узнают об этом в аэропорту, других бросает в дрожь от одной только мысли попасть под пресс государства (см.).Госдума, кстати, с 1 октября намерена увеличить порог задолженности для выезда за границу в три раза: с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Новый порядок не затронет должников, уклоняющихся от выплаты алиментов и возмещения материального ущерба и морального вреда за ранее совершенные преступления.. Пенсионерка была закрыта в комнате в общежитии на висячий замок.Бетонные стены без признаков обоев. В углах - какие-то узлы. Поломанное окно - а ведь на улице ночью было не больше 12 градусов тепла... На полу под батареей и открытым окном лежит седая женщина. Одной рукой она держится за батарею, очевидно, пытаясь приподняться. Перед ней валяется пакет с сырыми сардельками и пачка печенья. Тут же, на грязных досках пола, в пластиковом контейнере стоит молочная каша явно не первой свежести, по которой ползают мухи.Эту картину увидел депутат Андрей Трофименков, который решил вскрыть нехорошую квартиру, на которую ему пожаловались жители общаги по улице адмирала Макарова, 4.. Врачи неврологического отделения говорят о том, что под замком Зинаида Ермакова не протянула бы и нескольких дней, но обещают поставить ее на ноги в короткое время ().- на минувшей неделе два жителя области были ужалены гадюками во время сбора грибов.. Жертвой 38-летнего мужчины стала 78-летняя женщина.. 40-летний Валерий Веселов, клирик из села Сезеново Лебедянского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под «КамАЗ». Верующие объявили сбор средств для семьи погибшего.. Часть читателей GOROD48 встала на сторону невольного убийцы, часть решила, что он - преступник.А вот что написал некто: «Быдла и дикари. Что одни, что другие. Одни ссут где попало, другая быдла убивает за это. Просто отстой полный. Да уж… есть дауны в русских селеньях. они повсеместно живут. то головы детям отрубят, то хату тебе обоссут».Пока по данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111-й Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Впрочем, действиям горожанина, у которого сорвало крышу от действий хулигана, может быть дана другая оценка. Вполне возможно, мужчина пойдет под суд по иной статье Уголовного кодекса, наказание по которой не будет сопровождаться реальным лишением свободы.