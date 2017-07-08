«Застывшее время»: Памятный крест покинутой деревни

В Елецком районе нам удалось найти опустевшую деревню со знакомым туристам названием - Дерновка.

В Липецкой области есть знаменитая среди альпинистов деревня Дерновка. Она находится рядом с Воргольскими скалами, где тренируются будущие покорители гор. Мало кто знает, что в 20 км от этих мест на берегу реки Паниковец жизнь в сёлах уже практически прекратилась. В еще одной деревне Дерновка нам не удалось найти ни одного жителя, а в соседнем селе Васильевка есть только дачники, приезжающие на лето. На въезде в село стоит крест, а рядом написаны фамилии тех, кто здесь жил.



Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): широта (latitude) 52.433509

N; долгота (longitude) 38.477485 E.



