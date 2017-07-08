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«Застывшее время»: Памятный крест покинутой деревни

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#маршрут выходного дня #забытые села #застывшее время
«Застывшее время»: Памятный крест покинутой деревни

В Елецком районе нам удалось найти опустевшую деревню со знакомым туристам названием - Дерновка.

В Липецкой области есть знаменитая среди альпинистов деревня Дерновка. Она находится рядом с Воргольскими скалами, где тренируются будущие покорители гор. Мало кто знает, что в 20 км от этих мест на берегу реки Паниковец жизнь в сёлах уже практически прекратилась. В еще одной деревне Дерновка нам не удалось найти ни одного жителя, а в соседнем селе Васильевка есть только дачники, приезжающие на лето. На въезде в село стоит крест, а рядом написаны фамилии тех, кто здесь жил.

Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): широта (latitude) 52.433509
N; долгота (longitude) 38.477485 E.

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#маршрут выходного дня #забытые села #застывшее время

Комментарии (3)

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Alexx447719

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Alexx447719

49 минут назад
Заработок 12 OOO рублей в день! Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 12 ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности узнаете перейдя по ссылке http://malohit.ru
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Липчанин.

57 минут назад
Еще немного по правит наш губернатор и вся Липецкая облость исчезнет с карты страны!
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