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сегодня, 07:49

Липецкие летчики впервые продемонстрируют воздушный бой на малых высотах на истребителях Су-35С

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Липецкие летчики впервые продемонстрируют воздушный бой на малых высотах на истребителях Су-35С

Во время демонстрационных полетов на "МАКС-2017" зрители увидят как традиционные фигуры высшего пилотажа, так и те, которые впервые включены в программу.

Во время проведения летной программы Международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» пилотажная группа «Соколы России» Липецкого авиацентра впервые продемонстрирует элементы воздушного боя на малой высоте на истребителях Су-35С. На крупных авиационных форумах это будет первый групповой пилотаж на истребителях данного типа.

Во время демонстрационных полетов «Соколов России» зрители увидят, как традиционные фигуры высшего пилотажа такие, как колокол, петля Нестерова, ухо, накидка, кадушка, так и те, которые впервые включены в программу.  Их освоение и использование расширяет боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяет пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе.

«Соколы России» единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приёмы воздушного боя. В реальных условиях воздушный бой происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков, сообщает телеканал "Звезда".

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Комментарии (5)

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Гость

1 минуту назад
А какого числа мероприятие будет проходить?
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Сергей Александрович

10 минут назад
Прекрасные самолеты,могут практически на месте развернуться и все такое....Только вот теперь уже ни кто в хвост друг другу не заходит и с нашей "передовой"электроникой и ракетами их может сбить даже НАТОвский кукурузник оснащенный современными дервайсами.Спасибо Путин ты совершил прорыв ниже плинтуса,открыл нам новые горизонты,теперь мы знаем что дно у нас не одно.
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123

20 минут назад
Циркачи развлекать олигархов московских будут
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Владислаа

сегодня, 08:51
И когда это будет?
ответить

777

сегодня, 08:49
Когда же в Липецке ...
ответить

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