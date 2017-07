Попади в фан-зону Europa Plus LIVE 2017!

С 10 по 21 июля Европа Плюс Липецк набирает команду счастливчиков для отправки на самый жаркий опен-эйр этого лета.

Все хиты лета на одной сцене, популярные артисты со всех уголков мира, невероятные призы и фантастические сюрпризы – Европа Плюс снова дарит тебе отличный летний подарок!Ты уже готов к очень громкому, яркому и масштабному опен-эйру этого лета? 29 июля в «Лужниках» тебя ждут топовые российские и зарубежные звёзды: Bebe Rexha, Dua Lipa, Ofenbach, Era Istrefi, Boostee, Artik & Asti, Swanky Tunes, Макс Барских, Ёлка, Нюша, Сергей Лазарев, ЭММА М, Миша Марвин, Елена Темникова, Burito, Пицца, Юлианна Караулова, Paul Damixie, Oceana, Matt Nash, Arilena Ara, Eric Saade, Ольга Бузова, Настя Кудри, Kokab! Весь мир мечтает попасть на их концерты и увидеть их вживую – а они споют в Москве, на Europa Plus LIVE 2017, для тебя!Площадь Южного спортивного ядра в «Лужниках» благодаря Европе Плюс превратится в мировой эпицентр настоящего летнего фана! Ведущие опен-эйра – Бригада У, и ребята точно знают: Europa Plus LIVE 2017 будет мегасобытием, которое нельзя пропустить! Откроет его ровно в 15:00 эксклюзивный cет от ведущего шоу ResiDANCE Anton Bruner, чтобы с первых минут настроить каждого на нужную волну!Хочешь быть ближе к любимым артистам и попасть в фан-зону Europa Plus LIVE? Топовые звезды могут оказаться на расстоянии вытянутой руки! Европа Плюс Липецк отправляет на жаркий опен-эйр Europa Plus LIVE команду счастливчиков, победителей эфирной игры Live TOUR ! С 10 по 21 июля, по будням, внимательно слушай Липецк.Онлайн с 13:00 до 14:00 и выигрывай пригласительные в фан-зону Europa Plus LIVE! Будем отрываться вместе!Больше информации о том, как это было в прошлые годы на сайте http://live.europaplus.ru/ Официальный партнер: торгово-развлекательный центр «Ривьера». Пора ярких эмоций! Улица Катукова, 51. (ООО «ТТЦ «ФОЛИУМ»)12+