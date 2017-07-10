Социально значимых потребителей электроэнергии обязали предоставлять гарантии

Социально значимые потребители электроэнергии, имеющие задолженность, должны предоставлять финансовые гарантии или будут оштрафованы. Новые санкции для социально значимых неплательщиков предусмотрены постановлением Правительства России №139 от 4 февраля 2017 года.

Документ позволяет исключить возможность накопления многомиллионных долгов за электроэнергию. Теперь потребители, имеющие статус социально значимых, после просрочки должны предоставить энергетикам банковские, государственные или муниципальные гарантии оплаты, иначе будут оштрафованы. Руководству организаций грозит штраф до 100 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, а юридическим лицам - штраф до 300 тыс. руб. Гарантии предоставляются на срок 6 месяцев, а за это время социально значимые должники обязаны оплатить электроэнергию или подготовиться к введению полного ограничения.

К социально значимым потребителям относятся водоканалы, детские сады, школы, больницы и другие организации, финансируемые из бюджета. По данным Липецкой энергосбытовой компании, на сегодняшний день электроэнергию в регионе не оплатила пятая часть всех социально значимых потребителей. Руководители 363 бюджетных организаций задолжали за электроэнергию более 87 млн. руб., и это, не считая многомиллионных долгов ОГУП «Липецкоблводоканал».

Одной из причин образования таких неплатежей энергетики называют несвоевременное финансирование, которое, помимо новых санкций, приводит ещё и к начислению пени по ставке дорогого банковского кредита – почти 30% годовых. Средства на оплату пени должники также получают из бюджета. «Получается, деньги налогоплательщиков расходуются избыточно. Складывается странная ситуация, когда за неэффективные управленческие решения чиновников, несвоевременно финансирующих больницы, детские сады и школы, расплачиваются жители области. Бюджетные средства целесообразно направлять на социальную поддержку граждан и развитие региона, а не на оплату штрафных санкций», - рассказал GOROD48 Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЛЭСК».

Некоторые организации намеренно затягивают выплату долгов и расплачиваются только под угрозой банкротства в самый последний момент, используя сроки судебных процедур для удержания средств. Так, гарантирующий поставщик электроэнергии региона уже не в первый раз инициировал процедуру банкротства ОГУП «Липецкоблводоканал». Неоплачиваемый отбор электроэнергии из электросети региона предприятие допускало более 10 месяцев подряд. Слушание арбитражного суда по данному вопросу состоялось в начале июля. К первому судебному заседанию предприятие выплатило 102 млн руб., но при этом накопило новую задолженность в размере 111 млн руб.

Энергетики уверены, проблема не в том, что у ОГУПа нет средств на оплату электроэнергии вовремя. Тем более, что со своей стороны они пошли ему на встречу и обеспечили все условия. «Мы даже реконструировали 34 водоносные скважины для того, чтобы водоканал потреблял меньше электроэнергии и мог экономить. Стоимость проекта составила более 23 млн. руб., вернуть которые ОГУП обязался ежемесячными платежами до 2019 года, — рассказал первый заместитель гендиректора энергетической компании Сергей Воробцов. — В результате потребление скважин снизилось вдвое, но платежи за реконструкцию от водоканала поступают нерегулярно. Долг приближается к отметке — миллион рублей, эти средства мы также вынуждены взыскивать через суд». Вероятно, должнику просто выгодно бесплатно кредитоваться за чужой счет.

Липецкая энергосбытовая компания обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в действиях ОГУП «Липецкводоканал» по удержанию денежных средств и, в соответствии с новыми нормами права, требует гарантий оплаты.

"PR"