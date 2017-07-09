Погода в Липецке

сегодня, 13:01

В Липецкой области до +26

3 350
В Липецкой области до +26

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля переменная облачность, местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек., при грозе с порывами местами до 16 м/сек. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем +21 +26. 

В Липецке переменная облачность, небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла. 

10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.

 

3 350

Комментарии (3)

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Гостья

36 минут назад
Самое лучшее лето по погоде!Всегда бы так.
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Лето

43 минуты назад
Клара, вы даты и месяцы в календаре перепутали. Самый жаркий период еще даже не начинался.
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Клара

56 минут назад
Последнее дыхание лета,скоро осень и живительная прохлада.
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