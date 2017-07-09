В Липецкой области до +26

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля переменная облачность, местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек., при грозе с порывами местами до 16 м/сек. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем +21 +26.

В Липецке переменная облачность, небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.