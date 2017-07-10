136,48 километров дорог Липецкой агломерации приведут в нормативное состояние в этом году

В 2017 году в результате реализации программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 136,48 километров дорог Липецкой агломерации. Из них 33,6 километров федеральных дорог, 64,05 километров местных и 38,83 километров региональных дорог. На эти цели из федерального бюджета и регионального дорожного фонда выделено свыше 1,4 млрд рублей.

Ремонтные работы в соответствии с данной программой будут выполнены на 116 объектах. Так, в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние планируется привести 3 улицы в городе Грязи, 45 улиц в Ельце, 16 улиц в Липецке, 5 региональных дорог в Липецкой области, а также осуществить комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию 13 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (МКДТП). Кроме того, будет выполнен ремонт четырех участков трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов: км 300+000 - км 305+600, км 306+000 - км 316+000, км 232+805 - км 240+000, км 240+000 - км 250+000.

На сегодняшний день на территории Липецка и прилегающих муниципальных районов уже выполнено 20% запланированных по государственной программе на 2017 год объемов работ.

Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. Данный проект является президентской инициативой и направлен на объединение усилий федеральных и региональных дорожников с целью повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны. На реализацию проекта выделены существенные дополнительные бюджетные ресурсы из дорожных фондов всех уровней. В этом году их совокупный размер по стране превысил 60 млрд рублей. Таким образом, благодаря такой федеральной поддержке в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» у крупных городов теперь есть возможность реализовывать масштабные проекты по ремонту дорог и устранению мест концентрации ДТП, которые до этого только лишь силами местных и региональных бюджетов и дорожных фондов воплотить в жизнь не представлялось возможным.

В проект вошли 38 крупнейших городских агломераций с численностью населения не менее 500 тыс. человек, включая и Липецкую агломерацию.

"PR"