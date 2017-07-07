НЛМК Live

вчера, 17:17

НЛМК приглашает липчан на спортивный фестиваль «Вместе мы первые»

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НЛМК приглашает липчан на спортивный фестиваль «Вместе мы первые»

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, приглашает всех липчан принять участие в городском марафоне и спортивном празднике, который пройдет 15 июля на улице Гагарина в рамках празднования Дня металлурга.

Фестиваль спорта будет проходить возле гимназии №12. В 10.00 здесь начнут работать скалодром, зона семейной эстафеты, велооркестр, ЗОЖ-лабиринт (квест на тему здорового образа жизни)

В 10.00 начнется регистрация участников марафона. Им будут предложены две дистанции: 1 километр и 3 километра. Всем участникам достанутся сувениры, а победителям на разных дистанциях – памятные подарки.

Для участия в забеге открыта предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке в интернете или направив SMS на номер +7 919 166 39 74, указав имя и фамилию, количество полных лет и уровень спортивной подготовки (варианты: «побегу первый раз», «бегаю нерегулярно и до 5 км», «бегаю регулярно 5 км и больше»). Работники НЛМК могут также зарегистрироваться на корпоративном портале.  

После регистрации пройдет спортивная разминка. Старт забега состоится в 11.00.

После марафона прямо по городской магистрали пройдет еще одно соревнование – bedracing – гонка на кроватях. Ее победители также получат призы от организаторов.  

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