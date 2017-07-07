Общество

вчера, 18:46

Липецкая вечЁрка: депутат-спаситель, темные делишки и отмена повышения цены проезда

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Липецкая вечЁрка: депутат-спаситель, темные делишки и отмена повышения цены проезда
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в четверг, 6 июля.

Максимальное внимание липчан было приковано к спасению из заточения старушки. На свой страх и риск депутат Андрей Трофименков, наслушавшись жалоб жительниц общаги на нелегкую участь «ничьей бабушки», решил вскрыть двери подсобного помещения, за который были слышны стоны.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Липецкпассажиртранс» за 2015-2016 годы, когда профильным дептрансом администрации города руководил вице-мэр Липецка Николай Новиков. Итоги плачевны.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение про возможность отмены повышения стоимости проезда в транспорте. Автор петиции указывает, что отмена роста цены за проезд положительно отразится сразу на трех моментах: повысит уровень жизни липчан, снизит социальную напряженность в регионе и увеличит уровень доверия населения к действующей власти.

Множество мнений собрала тема скорой расплаты. В ночь на 5 июля житель одного из домов по улице Энергостроителей (поселок Матырский) случайно убилпьяного мужчину, который решил помочится под двери его квартиры.


Между тем больше всего положительных эмоций у липчан вызвали трогательные снимки прощания с новобранцами. Призывная кампания на этот раз закончится 15 июля, но уже сейчас социальные сети липчан полны трогательными кадрами расставаний на железнодорожном вокзале.


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Комментарии (1)

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вчера, 23:31
С такой регистрацией много голосов вы соберете ,вы где нибудь встаньте в проходном месте и опрашивайте
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