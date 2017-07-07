В мире

вчера, 16:21

В Китае построили электростанцию в виде улыбающейся панды

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В Китае построили электростанцию в виде улыбающейся панды

Фигуру панды можно различить с высоты птичьего полета

В китайской провинции Шаньси построили солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды, - сообщает Лента.ру со ссылкой на новостной портал PV Tech.

Солнечная ферма была построена компанией Panda Green Energy и состоит из черно-белых элементов, таким образом фигуру панды можно различить с высоты птичьего полета. На данный момент электростанция производит 50 мегаватт, в будущем согласно расчетам специалистов мощность достигнет 100 мегаватт.

При электростанции также создадут центр для обучения молодежи. Школьникам расскажут о преимуществах солнечной энергии. Panda Green Energy намерена построить еще несколько таких станций.
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