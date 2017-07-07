В России

вчера, 15:48

Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «враждебные режимы»

261
Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «враждебные режимы»

Об этом он заявил, выступая в Польше

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «враждебные режимы». Об этом он сказал в ходе своего выступления во время визита в Варшаву, - сообщает RT.

«Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран», — заявил он.

Ранее американский лидер осудил якобы дестабилизирующее поведение России. Американский лидер также предложил Москве присоединиться к «борьбе за защиту цивилизации».
261

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля
#угон
5
В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля

вчера, 20:17

Происшествия
Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона
#суд #приговор #покушение на кражу
16
Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона

вчера, 15:03

Происшествия
Липецкую компанию оштрафуют на 1 млн рублей за попытку вознаграждения пристава
#взятка #коррупция
1
Липецкую компанию оштрафуют на 1 млн рублей за попытку вознаграждения пристава

вчера, 14:46

Происшествия
45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина
#кража #магазин
5
45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина

вчера, 11:12

Происшествия
Липчанин стал жертвой интернет-мошенничества
#мошенничество
2
Липчанин стал жертвой интернет-мошенничества

вчера, 10:33

Происшествия
14-летний подросток угнал в Липецке автомобиль
9
14-летний подросток угнал в Липецке автомобиль

вчера, 08:42

Происшествия