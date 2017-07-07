В России
вчера, 15:48
Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «враждебные режимы»
Об этом он заявил, выступая в Польше
Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «враждебные режимы». Об этом он сказал в ходе своего выступления во время визита в Варшаву, - сообщает RT.
«Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран», — заявил он.
Ранее американский лидер осудил якобы дестабилизирующее поведение России. Американский лидер также предложил Москве присоединиться к «борьбе за защиту цивилизации».
«Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран», — заявил он.
Ранее американский лидер осудил якобы дестабилизирующее поведение России. Американский лидер также предложил Москве присоединиться к «борьбе за защиту цивилизации».