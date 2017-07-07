В России
вчера, 15:35
Восемь генералов уволены Путиным
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности восьмерых генералов МВД, МЧС и ФСИН, а также прокурора Бурятии и первого заместителя директора ФССП. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщает «Лента.ру», в центральном аппарате МВД уволены три сотрудника: первый замначальника Главного управления на транспорте генерал-майор Андрей Андреев, начальник контрольно-ревизионного управления генерал-майор Евгений Барикаев и первый замначальника следственного департамента генерал-лейтенант Юрий Шинин.
В региональных органах внутренних дел сняты с должности генерал-лейтенант Юрий Ларионов и генерал-майор Владимир Шепель — начальник и замначальника Кемеровского главка МВД, а также глава МВД Республики Тыва генерал-майор Александр Лобанов.
Уволены руководитель свердловского главка МЧС генерал-майор Андрей Заленский и начальник Ростовского главка ФСИН генерал-лейтенант Сергей Смирнов.
Также снят первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов. Освобожден от должности прокурора Бурятии Валерий Петров, недавно назначенный главным военным прокурором России.
Причины снятия с постов остальных не раскрываются.
Как сообщает «Лента.ру», в центральном аппарате МВД уволены три сотрудника: первый замначальника Главного управления на транспорте генерал-майор Андрей Андреев, начальник контрольно-ревизионного управления генерал-майор Евгений Барикаев и первый замначальника следственного департамента генерал-лейтенант Юрий Шинин.
В региональных органах внутренних дел сняты с должности генерал-лейтенант Юрий Ларионов и генерал-майор Владимир Шепель — начальник и замначальника Кемеровского главка МВД, а также глава МВД Республики Тыва генерал-майор Александр Лобанов.
Уволены руководитель свердловского главка МЧС генерал-майор Андрей Заленский и начальник Ростовского главка ФСИН генерал-лейтенант Сергей Смирнов.
Также снят первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов. Освобожден от должности прокурора Бурятии Валерий Петров, недавно назначенный главным военным прокурором России.
Причины снятия с постов остальных не раскрываются.
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