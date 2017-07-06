Культура

сегодня, 13:35

Под Ельцом устроят подношение богам

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#праздник #Иван Купала
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Под Ельцом устроят подношение богам

в День семьи, любви и верности.

Вечером 8 июля в окрестностях села Аргамач-Пальна устроят праздник Ивана Купалы. Как сообщают организаторы, в программе - мастер-классы, полевая кухня (обещают кулеш, пироги, чай), спуск к реке Пальна с песнями и славянские игры у реки.

Играть будут в такие игры, как «Селезень и утка» , «Ручеек» , «Заря» , «Матрешка» . Кроме того, в программе хороводы и танцы, перетягивание каната, бои мешками.

В 20:00 устроят подношение богам, гадание девушек на венках и прыжки через костер. А ночью собираются искать цветущий папоротник.



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#праздник #Иван Купала
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Комментарии (3)

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Бог

10 минут назад
прально всё, Елец - всем ворам отЭц. НПО/НПЦ Черноземье нашло свое нишу, а Тропин какой жирный стал - видать хорошо в конверте получает от них. не зря в управе культуры такие дела печальные...миллиард на туркластер под Ельцос распилить - тоже надо постараться...
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цветущий папоротник и болит жопа

29 минут назад
Че, древние славяне дрались на мешках, перятигавали канат ? Офигеть ! А искать папортник ночью в сырых кустах - это типа так теперь трах назывется ?
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viy

сегодня, 13:58
Где же все, оскорбление чувств верующих!!!! какое приношение? каким богам?
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