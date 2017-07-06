Под Ельцом устроят подношение богам

в День семьи, любви и верности.

Вечером 8 июля в окрестностях села Аргамач-Пальна устроят праздник Ивана Купалы. Как сообщают организаторы, в программе - мастер-классы, полевая кухня (обещают кулеш, пироги, чай), спуск к реке Пальна с песнями и славянские игры у реки.

Играть будут в такие игры, как «Селезень и утка» , «Ручеек» , «Заря» , «Матрешка» . Кроме того, в программе хороводы и танцы, перетягивание каната, бои мешками.

В 20:00 устроят подношение богам, гадание девушек на венках и прыжки через костер. А ночью собираются искать цветущий папоротник.





