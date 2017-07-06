Пора отвечать за обещания

Пообещать, не сделать, понести ответственность. Хуже может быть только «пообещать, не сделать, уйти от ответственности».

В последнее время жители Липецка особенно часто сталкиваются с невыполненными обещаниями при покупке строящегося жилья.

Застройщики, как правило, рассказывают о том, как красиво будет обустроена территория, что отделка внутри и снаружи будет высокого качества, дома будут сданы вовремя, а то, и вообще раньше указанного срока. На деле, же, покупатели зачастую ждут просроченную сдачу дома месяцами, а то и годами. К тому же получают квартиру сомнительного качества, за которую отдали миллионы или до сих пор выплачивают ипотеку.





В эту пятницу в 12:00 руководство одной из строительных компаний Липецка – ЗАО «Ремстройсервис» ответит на вопросы своих покупателей лично. При чем не только словом, но и делом!

В пятничный полдень состоится торжественная сдача дома номер 50 в микрорайоне «Университетский», ЖК «Виктория». Это уже второй многоэтажный дом, который ЗАО «Ремстройсервис» сдает за последние 6 месяцев!

Но, это будет не просто торжество в честь сдачи дома. Было принято решение позаботиться о всех, кто находится в процессе покупки или поисках нового жилья. Для этого ЗАО «Ремстройсервис» подготовили для Вас полезную программу.





Итак, в пятницу на мероприятии:

- Специалисты налоговой службы объяснят, как правильно оформить налоговый вычет после покупки жилья, и вернуть себе до 20% потраченной суммы.

- Юристы расскажут о том, как продать квартиру, которая куплена в ипотеку

- Служба контроля новостроек опишет, какие подводные камни могут быть при выборе застройщика и новостройки

Кроме того, это отличная возможность задать все интересующие вопросы о новостройках непосредственно высшему руководству строительной компании. ЗАО «Ремстройсервис» подчеркивает важность прямого и открытого диалога между покупателями, потенциальными покупателями и руководством компании. Если Вы планируете или мечтаете купить новую квартиру, в пятницу в 12:00 у Вас будет уникальная возможность узнать всё у застройщика напрямую.

ВАЖНО! Вы не просто сможете собрать информацию, но и убедиться в её достоверности. Ведь на сдаче дома будут присутствовать покупатели, которые уже собираются переезжать в свои новые квартиры, а также те, кто ждут сдачу следующих домов. Отличная возможность получить самые честные отзывы о застройщике, жилом комплексе и о выбранной квартире.

К тому же, кроме праздничной развлекательной программы, угощений, подарков и розыгрышей, ЗАО «Ремстройсервис» проведет праздничную распродажу квартир в готовых и строящихся домах! Заранее посмотреть планировки можно на сайте http://victoria.rss48.ru/

Вы приглашены!

Пятница (07.07.2017) в 12:00 на территории ЖК «Виктория» в микрорайоне «Университетский» (ул. Бехтеева, 3).

Подробнее о квартирах в строящихся домах узнайте по телефону 51-63-93

О квартирах в готовых домах по телефону 24-24-11

Проектная декларация на сайте rss48.ru

'PR'