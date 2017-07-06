Происшествия

сегодня, 09:34

Безработный с ножом ограбил липчанку

3 698
Безработный с ножом ограбил липчанку
05 июля в ОП№7 УМВД России по Липецку обратилась 20-летняя гражданка с заявлением о том, что 05.07.2017 г. в 21:00 у дома по ул.П.Смородина неизвестный под угрозой применения предмета похожего на нож, открыто похитил у нее денежные средства.  

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию  неработающий, ранее судимый  27 –летний житель гЛипецка. Расследование проводит ОП№7 УМВД России по г. Липецку.
3 698

Комментарии (3)

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Липчанин.

сегодня, 10:00
Он осел ! Что он грабит таких же нищих как сам. Нужно работать возле мерии или на соборной там кошельки по толще будут . Когда лишусь работы Двину туда с обрезом.
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кошка бросила котят - это кто-то виноват

сегодня, 09:42
пойдет как рецидевист
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вот она БЕЗРАБОТИЦА что делает !

сегодня, 09:41
на ПРЕСТУПЛЕНИЕ толкает людей , в ПЕТЛЮ от голода и безысходности . Спасибо за это либеральной власти сионистов .
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