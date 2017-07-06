Безработный с ножом ограбил липчанку

05 июля в ОП№7 УМВД России по Липецку обратилась 20-летняя гражданка с заявлением о том, что 05.07.2017 г. в 21:00 у дома по ул.П.Смородина неизвестный под угрозой применения предмета похожего на нож, открыто похитил у нее денежные средства.



По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 27 –летний житель гЛипецка. Расследование проводит ОП№7 УМВД России по г. Липецку.