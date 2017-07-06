В Липецке полным ходом идет энергоэффективный ремонт фасадов

На данный момент работы по капитальному ремонту фасадов с применением энергоэффективных технологий «Мокрый и вентилируемый фасад» ведутся в 10 многоквартирных домах в Липецке, расположенных по улице Гагарина и в 1 по улице Пришвина.

В завершающей стадии находится ремонт фасадных групп в двух домах по улице Гагарина, д. 29, 31, где работы выполнены на 90%.

В ближайшее время Фонд капремонта Липецкой области планирует также приступить к ремонту фасадов с применением данной технологии еще в12 многоквартирных домах по улице Зегеля.

Как рассказал генеральный директор Фонда капремонта Липецкой области Александр Козин, применение «вентилируемых» фасадов придает домам совершенно новый архитектурный облик. Кроме того, многоквартирный дом защищен от разрушающих факторов окружающей среды. Большим преимуществом является и то, что в этих домах зимой будет значительно теплее, а экономия на энергоресурсах составит порядка 10 %. Плюс ко всему, подрядная организация проявила инициативу и за собственные средства благоустроила территорию возле подъездов дома № 29 по ул. Гагарина, установила кованые скамейки, урны, ограждения для палисадников.

«Архитектурное оформление, а именно, паспорт цветового решения фасадов, прошел все согласования и утверждался главным архитектором города. Также на собрании с жильцами были учтены их пожелания. В целом на капитальный ремонт фасадных групп данных многоквартирных домов будет затрачено около 90 млн. рублей. Срок окончания работ – сентябрь текущего года, могу сказать, что подрядные организации работают с опережением графика и закончат работы раньше установленного срока», - сообщил он.

По словам Александра Козина, данные технологии являются универсальными и могут быть применены для отделки различных сооружений. Кроме того, энергоэффективные фасадные группы просты в монтаже, а поврежденные конструкции легко демонтируются и заменяются новыми. Срок службы вентфасадов составляет более 30 лет.

«Данный опыт уже был представлен в Минстрой РФ при содействии Ассоциации региональных операторов капитального ремонта с целью передачи опыта в другие регионы. Также, хочу добавить, что работа Фонда капитального ремонта Липецкой области привлекает к себе внимание региональных операторов других областей, которые напрямую интересуются и просят поделиться опытом работы в данном направлении», - добавил Александр Козин.

В 2018 году Фондкапитального ремонта Липецкой области планирует расширить данную программу и выполнить ремонт фасадных групп по технологиям «Мокрый и вентилируемый фасад» не менее чем в 50 многоквартирных домах.

"PR"