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16 минут назад

В Санкт-Петербурге сошел с рельс поезд с 465 пассажирами

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В Санкт-Петербурге сошел с рельс поезд с 465 пассажирами

Пострадавших нет

Пассажирский поезд Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с ремонтной дрезиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западный региональный центр МЧС.

ЧП произошло в Ленинградской области на перегоне "Ефимовская-Коли". По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива. В поезде находились 465 пассажиров.

Уточняется, что локомотив наехал на выдвижной механизм ремонтной железнодорожной машины РМ-80. На место аварии направлены два аварийно-восстановительных поезда. Никто из пассажиров не пострадал.

По факту инцидента начата проверка. Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
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