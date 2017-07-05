В Санкт-Петербурге сошел с рельс поезд с 465 пассажирами

Пострадавших нет

Пассажирский поезд Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с ремонтной дрезиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западный региональный центр МЧС.



ЧП произошло в Ленинградской области на перегоне "Ефимовская-Коли". По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива. В поезде находились 465 пассажиров.



Уточняется, что локомотив наехал на выдвижной механизм ремонтной железнодорожной машины РМ-80. На место аварии направлены два аварийно-восстановительных поезда. Никто из пассажиров не пострадал.



По факту инцидента начата проверка. Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.