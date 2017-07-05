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33 минуты назад

Байкер попал в два ДТП за три секунды

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Байкер попал в два ДТП за три секунды

Мотоциклист доставлен в больницу с тяжелыми травмами

Мотоциклист в Карачаево-Черкесии госпитализирован с тяжелыми травмами после того, как столкнулся с фургоном и отлетел под колеса легковушки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Страшное ДТП произошло в 08:34 утра в минувший понедельник, 3 июля, на пересечении улиц Юрия Гагарина и Зеленчукская в станице Зеленчукской, - передает телеканал «360». Водитель Fiat при повороте налево не заметил двигавшегося на высокой скорости мотоциклиста, которому должен был уступить дорогу. В результате 23-летний байкер врезался в заднюю часть фургона, который от удара развернуло на перекрестке.

Мотоциклист вылетел из седла Kawasaki и попал под колеса встречной Hyundai примерно в 15 метрах от места первого столкновения. Ему посчастливилось выжить, но в больницу его доставили в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.
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