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вчера, 17:13
Россия и Китай выпустят совместный мультсериал
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Новый мультфильм по мотивам "Смешариков" получит название "Крош и Панда"
Правительства России и КНР заключили соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, в рамках которого будет выпущен новый совместный мультсериал.
Как сообщает Лента.ру, российская студия «Рики» в лице компании «Смешарики» и Центральный канал китайского телевидения в лице компании CCTV Animation подписали меморандум о совместном производстве сериала «Крош и Панда».
«Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для анимационной отрасли обеих стран», — заявил министр культуры России Владимир Мединский.
Студии планируют в течение полутора лет выпустить 52 эпизода в формате 3D CGI. Каждая серия будет длиться 12 минут.
Как сообщает Лента.ру, российская студия «Рики» в лице компании «Смешарики» и Центральный канал китайского телевидения в лице компании CCTV Animation подписали меморандум о совместном производстве сериала «Крош и Панда».
«Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для анимационной отрасли обеих стран», — заявил министр культуры России Владимир Мединский.
Студии планируют в течение полутора лет выпустить 52 эпизода в формате 3D CGI. Каждая серия будет длиться 12 минут.
1 256
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