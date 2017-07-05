В России

вчера, 17:13

Россия и Китай выпустят совместный мультсериал

1 256
Россия и Китай выпустят совместный мультсериал

Новый мультфильм по мотивам "Смешариков" получит название "Крош и Панда"

Правительства России и КНР заключили соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, в рамках которого будет выпущен новый совместный мультсериал.

Как сообщает Лента.ру, российская студия «Рики» в лице компании «Смешарики» и Центральный канал китайского телевидения в лице компании CCTV Animation подписали меморандум о совместном производстве сериала «Крош и Панда».

«Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для анимационной отрасли обеих стран», — заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Студии планируют в течение полутора лет выпустить 52 эпизода в формате 3D CGI. Каждая серия будет длиться 12 минут.
1 256

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вперде

вчера, 23:21
Роисся без Китая уже сделать ничего не может!
ответить

Еще в рубрике

Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу
#арест #убийство
1
Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу

вчера, 16:31

Происшествия
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД
#покушение на кражу #суд #приговор
12
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

вчера, 15:32

Происшествия
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину
#драка
82
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину

вчера, 13:13

Происшествия
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)
#дерево #ЧП
13
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

вчера, 12:27

Происшествия
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору
#нападение #приговор #суд
13
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору

вчера, 12:21

Происшествия
Под Липецком утонул житель Грязей
5
Под Липецком утонул житель Грязей

вчера, 12:12

Происшествия