В России

вчера, 17:08

В Хабаровске продавали девушек в рабство

1 376
1
В Хабаровске продавали девушек в рабство

Суд в Хабаровском крае вынес приговор по делу банды торговцев людьми

В Хабаровском крае трех членов организованной преступной группы признали виновными в совершении 27 эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Об этом сообщили в СУ СК РФ, - сообщает Российская Газета.

Как информации следователей, в 2007-2010 годах злоумышленники предлагали хабаровчанкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 18 до 36 лет работу за рубежом с высоким заработком. Женщинам помогали в оформлении заграничных паспортов, виз и прочих документов. В чужой стране у россиянок забирали удостоверения личности и заставляли оказывать услуги интимного характера в местных ночных клубах. За каждую женщину преступники получали одну тысячу евро.

Суд приговорил "гендиректора фирмы" Марину Нагибину к 10 годам заключения с отсрочкой отбывания наказания. Ее подчиненная получила 4,5 лет условно. Третий соучастник получил реальный срок: 3,5 года лишения свободы.
1 376
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

WAX

вчера, 19:45
Рабочие и крестьяне давно в рабстве ,дают на тряпки и похлёбку .
ответить

Еще в рубрике

Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу
#арест #убийство
1
Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу

вчера, 16:31

Происшествия
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД
#покушение на кражу #суд #приговор
12
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

вчера, 15:32

Происшествия
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину
#драка
82
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину

вчера, 13:13

Происшествия
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)
#дерево #ЧП
13
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

вчера, 12:27

Происшествия
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору
#нападение #приговор #суд
13
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору

вчера, 12:21

Происшествия
Под Липецком утонул житель Грязей
5
Под Липецком утонул житель Грязей

вчера, 12:12

Происшествия