В России
вчера, 17:08
В Хабаровске продавали девушек в рабство
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Суд в Хабаровском крае вынес приговор по делу банды торговцев людьми
В Хабаровском крае трех членов организованной преступной группы признали виновными в совершении 27 эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Об этом сообщили в СУ СК РФ, - сообщает Российская Газета.
Как информации следователей, в 2007-2010 годах злоумышленники предлагали хабаровчанкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 18 до 36 лет работу за рубежом с высоким заработком. Женщинам помогали в оформлении заграничных паспортов, виз и прочих документов. В чужой стране у россиянок забирали удостоверения личности и заставляли оказывать услуги интимного характера в местных ночных клубах. За каждую женщину преступники получали одну тысячу евро.
Суд приговорил "гендиректора фирмы" Марину Нагибину к 10 годам заключения с отсрочкой отбывания наказания. Ее подчиненная получила 4,5 лет условно. Третий соучастник получил реальный срок: 3,5 года лишения свободы.
Как информации следователей, в 2007-2010 годах злоумышленники предлагали хабаровчанкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 18 до 36 лет работу за рубежом с высоким заработком. Женщинам помогали в оформлении заграничных паспортов, виз и прочих документов. В чужой стране у россиянок забирали удостоверения личности и заставляли оказывать услуги интимного характера в местных ночных клубах. За каждую женщину преступники получали одну тысячу евро.
Суд приговорил "гендиректора фирмы" Марину Нагибину к 10 годам заключения с отсрочкой отбывания наказания. Ее подчиненная получила 4,5 лет условно. Третий соучастник получил реальный срок: 3,5 года лишения свободы.
1 376
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