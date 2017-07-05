Новости в instagram

вчера, 18:38

Липецкая вечЁрка: пропажа детей, центр без кондиционеров и непобедимый долг в две копейки

1 1373
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: пропажа детей, центр без кондиционеров и непобедимый долг в две копейки
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 4 июля.

Максимальное внимание липчан во вторник было приковано к пропаже двух подростков. Двое 17-летних парней пропали 2 июля. До сих пор об их местонахождении неизвестно.


Активный интерес у читателей вызвала новость насчет подробностей смерти мужчины-инвалида. По первоначальным данным мужчину нашли в пруду со связанными руками и ногами. На самом деле труп был обнаружен в заброшенном садовом домике в Правобережном районе Липецка.


Оживленное обсуждение получила тема планов мэра по благоустройству Липецка. С фасадов домов по улице Зегеля будут убраны все кондиционеры. Сколько и кто это заплатит?


Не менее охотно липчане сегодня делились мнениями по поводу отлова животных в Липецке. Специалисты установили, что поймать кошку или собаку стоит в Липецке 700 рублей, содержать бродяжку — 4 000 рублей, убить — 170 рублей, а утилизировать труп — 160 рублей.


Вместе с этим позитивные эмоции читателям сегодня подарила заметка про «неубиваемый долг» всего в две копейки. Житель Липецка Дмитрий рассказал историю своих непростых взаимоотношений с государством, в результате которой стал безнадежным должником.


1 1373
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

пенсионерка

вчера, 22:05
за свою собаку порву всех!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу
#арест #убийство
1
Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу

вчера, 16:31

Происшествия
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД
#покушение на кражу #суд #приговор
12
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

вчера, 15:32

Происшествия
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину
#драка
82
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину

вчера, 13:13

Происшествия
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)
#дерево #ЧП
13
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

вчера, 12:27

Происшествия
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору
#нападение #приговор #суд
13
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору

вчера, 12:21

Происшествия
Под Липецком утонул житель Грязей
5
Под Липецком утонул житель Грязей

вчера, 12:12

Происшествия