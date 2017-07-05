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вчера, 18:38
Липецкая вечЁрка: пропажа детей, центр без кондиционеров и непобедимый долг в две копейки
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 4 июля.
Максимальное внимание липчан во вторник было приковано к пропаже двух подростков. Двое 17-летних парней пропали 2 июля. До сих пор об их местонахождении неизвестно.
Активный интерес у читателей вызвала новость насчет подробностей смерти мужчины-инвалида. По первоначальным данным мужчину нашли в пруду со связанными руками и ногами. На самом деле труп был обнаружен в заброшенном садовом домике в Правобережном районе Липецка.
Оживленное обсуждение получила тема планов мэра по благоустройству Липецка. С фасадов домов по улице Зегеля будут убраны все кондиционеры. Сколько и кто это заплатит?
Не менее охотно липчане сегодня делились мнениями по поводу отлова животных в Липецке. Специалисты установили, что поймать кошку или собаку стоит в Липецке 700 рублей, содержать бродяжку — 4 000 рублей, убить — 170 рублей, а утилизировать труп — 160 рублей.
Вместе с этим позитивные эмоции читателям сегодня подарила заметка про «неубиваемый долг» всего в две копейки. Житель Липецка Дмитрий рассказал историю своих непростых взаимоотношений с государством, в результате которой стал безнадежным должником.
Максимальное внимание липчан во вторник было приковано к пропаже двух подростков. Двое 17-летних парней пропали 2 июля. До сих пор об их местонахождении неизвестно.
Активный интерес у читателей вызвала новость насчет подробностей смерти мужчины-инвалида. По первоначальным данным мужчину нашли в пруду со связанными руками и ногами. На самом деле труп был обнаружен в заброшенном садовом домике в Правобережном районе Липецка.
Оживленное обсуждение получила тема планов мэра по благоустройству Липецка. С фасадов домов по улице Зегеля будут убраны все кондиционеры. Сколько и кто это заплатит?
Не менее охотно липчане сегодня делились мнениями по поводу отлова животных в Липецке. Специалисты установили, что поймать кошку или собаку стоит в Липецке 700 рублей, содержать бродяжку — 4 000 рублей, убить — 170 рублей, а утилизировать труп — 160 рублей.
Вместе с этим позитивные эмоции читателям сегодня подарила заметка про «неубиваемый долг» всего в две копейки. Житель Липецка Дмитрий рассказал историю своих непростых взаимоотношений с государством, в результате которой стал безнадежным должником.
пенсионерка