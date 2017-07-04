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вчера, 16:42

Многодетная мать подала в суд, чтобы установить отцов девятерых детей

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Многодетная мать подала в суд, чтобы установить отцов девятерых детей

Экспертизы ДНК оплачивает судебный департамент тамбовского Минюста

33-летняя Залина Шавхалова из посёлка Токарёвка Тамбовской области подала пять исков в суд, чтобы установить отцов её девятерых детей. Женщина заявляет, что ей тяжело заниматься воспитанием стольких детей одной и она ищет материальную поддержку. Однако бывшие сожители не торопятся платить алименты, - передает Life.

Из пятерых мужчин "стали" отцами только двое. Оставшиеся не имеют к детям Залины никакого отношения. А поскольку осталось ещё шестеро детей с неустановленным отцовством, женщина снова собирается в суд.

Многочисленные экспертизы ДНК оплачивает судебный департамент тамбовского Минюста, так как женщине по статусу положены льготы.
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