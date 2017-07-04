вчера, 16:07
Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России
Анатолий Гриценко в интервью предложил совершать теракты в Таганроге и Москве в ответ на каждый взрыв автомобилей в Киеве или Мариуполе
"Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", - сказал он.
27 июня в Киеве взорвался автомобиль, за рулём которого находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.
Инга
Струков Александр