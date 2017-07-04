В России

вчера, 16:07

Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России

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Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России

Анатолий Гриценко в интервью предложил совершать теракты в Таганроге и Москве в ответ на каждый взрыв автомобилей в Киеве или Мариуполе

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал взрывать автомобили в Таганроге и Москве. По его словам, таким должен быть ответ на каждый подрыв автомобиля в Киеве и Мариуполе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина", - сообщает Life.

"Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", - сказал он.

27 июня в Киеве взорвался автомобиль, за рулём которого находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.
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Комментарии (2)

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Инга

вчера, 20:43
Александр, Вы правы!!!!Пора этих козлов раздавить.Вякуют,вякуют,сами не знают что,там с мозгов вообще нет.
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Струков Александр

вчера, 18:50
Надо же, хоть и экс-глава Минобороны, а говорит такую гадость, обвиняя Россию только на своих догадках. Да-а, фашизм и терроризм на Украине играют на одной скрипке. И ведь за три года ярой русофобии в этой полу-стране, была ещё надежда на образование какого-то фронта сопротивления бандеровско-фашистскому режиму. Ан нет, ни ульян громовых, ни олегов кошевых, уже ожидать не придётся.
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