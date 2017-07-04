Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России

Анатолий Гриценко в интервью предложил совершать теракты в Таганроге и Москве в ответ на каждый взрыв автомобилей в Киеве или Мариуполе





"Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", - сказал он.



27 июня в Киеве взорвался автомобиль, за рулём которого находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал взрывать автомобили в Таганроге и Москве. По его словам, таким должен быть ответ на каждый подрыв автомобиля в Киеве и Мариуполе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина", - сообщает Life "Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", - сказал он.27 июня в Киеве взорвался автомобиль, за рулём которого находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.