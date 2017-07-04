Культура

вчера, 15:49

В Липецкой области пройдет фестиваль романса

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#фестиваль #туризм
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В Липецкой области пройдет фестиваль романса

Романсы будут звучать там, где гостили Лев Толстой, Илья Репин, Виктор Васнецов.

22 июля в селе Полибино Данковского района состоится фестиваль-конкурс исполнителей романса «Звуки усадьбы».

Участники готовят выступления по номинациям: старинный романс (русский, гусарский, цыганский, казачий и так далее), городской романс, авторское произведение или номер ансамбля. 

- Дворянская усадьба Нечаева-Мальцова, где столетие назад гостили Лев Толстой, Илья Репин, Виктор Васнецов и другие представители российской интеллигенции, принимает талантливых исполнителей романса в середине лета, - сообщает центр событийного туризма. - Любители музыки услышат гусарские, цыганские, казачьи и городские романсы - особенное зрелище в антураже прекрасной старинной усадьбы.

Кстати, в Полибино установлена гиперболоидная башня инженера В. Шухова – этой достопримечательности более 100 лет.

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#фестиваль #туризм
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Комментарии (2)

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у народа финансы

вчера, 18:21
поют романсы а власть лезет в новые дворяне !
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Валька

вчера, 15:59
Эдуард Суровый-ведуший?
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