В Липецкой области пройдет фестиваль романса

Романсы будут звучать там, где гостили Лев Толстой, Илья Репин, Виктор Васнецов.

22 июля в селе Полибино Данковского района состоится фестиваль-конкурс исполнителей романса «Звуки усадьбы».

Участники готовят выступления по номинациям: старинный романс (русский, гусарский, цыганский, казачий и так далее), городской романс, авторское произведение или номер ансамбля.

- Дворянская усадьба Нечаева-Мальцова, где столетие назад гостили Лев Толстой, Илья Репин, Виктор Васнецов и другие представители российской интеллигенции, принимает талантливых исполнителей романса в середине лета, - сообщает центр событийного туризма. - Любители музыки услышат гусарские, цыганские, казачьи и городские романсы - особенное зрелище в антураже прекрасной старинной усадьбы.

Кстати, в Полибино установлена гиперболоидная башня инженера В. Шухова – этой достопримечательности более 100 лет.