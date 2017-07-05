По молочным рекам к новым рубежам

В нашей области не так уж много по-настоящему крупных и добросовестных производителей продуктов питания. Молочный комбинат "Лебедяньмолоко" – один из них. Мне (Ред.) удалось встретиться и поговорить о перспективах развития предприятия с заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Лебедяньмолоко» Игорем Александровичем Кремнёвым (И.Кр.)

Ред.: Во всем мире насчитывается около 3 миллиардов коров, 130 миллионов буйволов, 1 172 миллиона овец и 500 миллионов коз. Всемирное ежегодное производство молока - приблизительно 524 миллиона тонн. Насколько ощутим ваш вклад?

И.Кр.: Молочный комбинат "Лебедяньмолоко" вносит уже заметный вклад в эти «космические» числа: ежедневно на предприятие приходит для переработки более 300 тонн молока, а это около 110 тысяч тонн в год! Позади большая командная работа, инвестиции, огромный труд и профессиональное совершенствование.

Ред.: А что впереди?

И.Кр.: Впереди…всё тоже самое! Комбинат не остановится на этом уровне, команда грамотных специалистов продолжает планомерную модернизацию производства, что позволит уже в ближайшее время стать одним из крупнейших производителей молочной продукции в России. А это ещё большая ответственность перед покупателем.

Ред.: Что же такое ответственный производитель?

Вопрос не праздный. Надо понимать, насколько важен такой разговор. Молоко содержит массу необходимых для нормальной жизнедеятельности организма вещества. Ну, к примеру, до 80 элементов периодической системы Менделеева, много витаминов и микроэлементов. Покупатель, приобретая, к слову сказать, кефир, хочет получить кальций и массу полезных бактерий. А мы сталкиваемся в интернете или в масс медиа с разного рода разоблачениями фальсификатов.

И.Кр.: Сегодня покупатели становятся более требовательными и грамотным при выборе товаров. К молочным продуктам особое внимание: это не просто ежедневные семейные продукты, но и основное питание для детей, людей в возрасте или восстанавливающих здоровье.

Присутствие в нашей сфере проверяющих органов нам только на руку. Мы вложили огромное количество сил, знаний и финансов, чтобы передать нашим покупателям свежие, вкусные и полезные продукты. Чем больше будет различного рода контроля на рынке молока, тем меньше останется недостойных. А ответственные производители будут держать высокий уровень качества. Конкуренция- жёсткая вещь и требует быть в форме.

Поэтому мы стараемся "идти в ногу со временем": постоянно модернизируем производство, внедряем самые современные технологии лучших мировых производителей. Открою небольшой секрет: не смотря на то, что мы сделали огромный прорыв в модернизации завода, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уже сейчас ведем переговоры с крупными немецкими и шведскими компаниями, которые позволят нам не только еще больше увеличить производительность завода, но и выйти на передовой уровень сильнейших предприятий в мире.





Ред.: Вы считаете такое партнёрство полезным?

И.Кр.: Безусловно. Только обмен опытом с лидерами позволяет достигать максимальных величин в качестве работы. Это, в какой-то мере, нагружает нас ещё больше. Но выигрывает наш покупатель, а значит и мы. Мы уверены, перспективы на рынке имеет только тот производитель, который сейчас ищет пути развития и очень много работает. Главное, чтобы партнёры были достойными.

Сейчас, в частности, растет число сельскохозпредприятий, которые хотят сотрудничать с "Лебедяньмолоко". Уже 37 ферм ежедневно отправляют свежее натуральное молоко на завод. Нам часто задают вопрос: "Где вы берете столько молока?" Ответ простой: с настоящих молочных ферм! Все время, что мы работаем, мы ни разу не отступили от жесткого правила: работать только с натуральным молоком и никогда не использовать заменители, растительные жиры и консерванты. Это отличает нас сегодня от недобросовестных производителей на рынке. Честность по отношению к своему покупателю может позволить добиться достойных результатов. Поэтому мы всегда готовы рассказать, откуда берем молоко и как производим молочную продукцию.

Ред.: Продукцию компании "Лебедяньмолоко" ценят не только в Липецкой области, но и во всем Центральном федеральном округе. Ежедневно продукция с завода отправляется в тысячи магазинов Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Тульской, Орловской, Московской областей...

И.Кр.: Именно так. Все закономерно. «Лебедяньмолоко» - компания с серьёзными намерениями, долгосрочными планами развития, верная традициям: от советского ГОСТа здесь не отступили ни в чём, но внедрили гораздо более современные технологии. Кстати своё молоко, в частности в Москву, мы возили еще в прошлом веке! Так что доверие проверено!

Беседовал Роман Грачев

"PR"

