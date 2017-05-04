В липецком зоопарке бэби-бум

Верблюжонок заметно подрос и греется с мамой под солнцем.

Напомним, верблюжонок появился на свет 8 февраля. Тогда от холодов новорожденного спасали, нарядив в человеческую фуфайку. Малыш с мамой первое время находился в сарае-верблюжатнике, а счастливого отца от них на всякий случай отселили, отправив в перегонку.

В Липецком зоопарке уже можно увидеть результат традиционного весеннего бэби-бума. Как сообщает зоопарк, верблюжонок заметно подрос и греется с мамой под солнцем. Гусята тоже выходят на прогулку.Сначала мама не кормила малыша, и его уже хотели перевести на искусственное вскармливание, но потом усилиями сотрудников зоопарка проблему удалось решили — малыш рос на грудном вскармливании.Фото zoo48.ru