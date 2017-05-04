Культура

35 минут назад

В липецком зоопарке бэби-бум

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#зоопарк
В липецком зоопарке бэби-бум

Верблюжонок заметно подрос и греется с мамой под солнцем.

В Липецком зоопарке уже можно увидеть результат традиционного весеннего бэби-бума.  Как сообщает зоопарк, верблюжонок заметно подрос и греется с мамой под солнцем. Гусята тоже выходят на прогулку.

Напомним, верблюжонок появился на свет 8 февраля. Тогда от холодов новорожденного спасали, нарядив в человеческую фуфайку. Малыш с мамой первое время находился в сарае-верблюжатнике, а счастливого отца от них на всякий случай отселили, отправив в перегонку. 

Сначала мама не кормила малыша, и его уже хотели перевести на искусственное вскармливание, но потом усилиями сотрудников зоопарка проблему удалось решили —  малыш рос на грудном вскармливании.  

Фото zoo48.ru
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#зоопарк

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