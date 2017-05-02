Автоинспекторы приняли роды на площади Революции в Липецке

Лейтенанты не растерялись.

В Липецке инспектора ДПС старший лейтенант полиции Виктор Баурин и лейтенант полиции Евгений Корабельников приняли участие в появлении на свет малышки. Сегодня на площади Революции к несшим службу полицейским обратился водитель автомобиля. Взволнованный мужчина сообщил, что у его супруги, находящейся в салоне машины, начались преждевременные роды.



Сотрудники Госавтоинспекции в экстренной ситуации не только приняли роды, но и сумели совладать с возникшими осложнениями.



В дальнейшем новорожденная девочка была передана подоспевшим специалистам перинатального центра. В настоящее время малышка чувствует себя удовлетворительно и вместе с мамой готовится к выписке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.