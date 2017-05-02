Культура

сегодня, 12:40

В библиотеке пройдет юбилейный концерт

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#концерт
В библиотеке пройдет юбилейный концерт

Владимир Селявкин отмечает 70-летие.

Завтра, 3 мая в большом зале Липецкой областной научнйо библиотеке состоится юбилейный концерт заслуженного артиста России аккордеониста Владимира Селявкина, который недавно отметил своё 70-летие. Вход на концерт свободный.

Владимир Селявкин родился в 1947 году. Окончил Липецкое музыкальное училище и Челябинский институт искусств. 

Владимир Селявкин - музыкант разноплановый: солист-виртуоз, в репертуаре которого произведения композиторов разных национальных школ и эпох - миниатюры Баха, Скарлатти, Генделя, Гедике, Черникова, оригинальные произведения для аккордеона Репникова, Векслера, Двилянского, популярные эстрадные и джазовые мелодии.  

Он побывал с гастролями практически во всех уголках нашей страны. Он участник многочисленных культурных программ и фестивалей.  









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#концерт

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