Общество

27 минут назад

«Не сыпь мне соль на рану!»

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#Первомай
«Не сыпь мне соль на рану!»

КПРФ провела «правильную», в отличие от профсоюзной, маевку.

Сегодня в Липецке свой Первомая провели коммунисты. Их колонна спустилась по Петровскому спуску на площадь Революции в 11.00. В ней было, по оценкам полицейских, не более 700 человек, хотя КПРФ накануне заявляла о тысяче своих сторонников.

Впечатление было странное. Впереди колонны шли два кинолога с собаками, и казалось, что людей с красными знаменами ведут под конвоем. Было заметно, что у коммунистов - смена поколений. Привычный электорат партии Ленина и с недавних пор Сталина изрядно обновился. Дедушек и бабушек среди «красных» раз, два и обчелся. При этом с начала года компартия в регионе пополнилась 150 новыми членами.

- Почему вы не были на официальной профсоюзной Перомайской демонстрации? - спросил 80-летнюю бабульку корреспондент GOROD48.

- Они не поддерживают коммунистов. Вы заметили, что на том другом Первомае шли под сине-белыми знаменами? Под такими против коммунистов воевали «беляки» в Гражданской войне! А нынешние профсоюзы поддерживают не людей труда, а олигархов, - сказала пенсионерка, на всякий случай не назвав своего имени.

Коммунисты на митинг под «мужика с полотенцем» пришли с лозунгами: «Долой депутатов-капиталистов», «Ворам и предателям не место во власти» и «Королева - в отставку!» Как только участники демонстрации стали выстраиваться у подножия памятника работы скульптора Юрия Гришко, репродукторы тут же прекратили трансляцию советских шлягеров («Не сыпь мне соль на рану», «Комарово» и других популярных хитов недалекого прошлого).

- Слезами залит мир безбрежный… - с этих слов гимна польских коммунистов началась «правильная» маевка.

Со словами, обличающими нынешний миропорядок, выступили депутаты областного Совета Сергей Токарев и Николай Разворотнев. Но особенно проникновенен был председатель созданного при обкоме КПРФ рабочего движения Алексей Чаукин. Он абсолютно верно подметил аморфность населения, живущего по принципу: «Да хоть так, чем никак».

- Власти нужны грамотные потребители, и это унизительно, - заявил Алексей Чаукин, не согласный с политикой государства в образовании, медицине, экономике.

Коммунисты не были бы коммунистами, если бы не наградили кого-то из своих рядов. Шесть человек получили из рук председателя обкома КПРФ Николая Разворотнева памятные медали ЦК КПРФ - в том числе лидер липецких дальнобойщиков Геннадий Платонов и депутат Липецкого горсовета Александр Печерский, а пенсионеру Василию Шальневу прикрепили на грудь орден «За заслуги перед партией». Несколько человек в возрасте до 40 лет получили партбилеты.

- В партию вступил по своему желанию. Я не согласен с курсом сегодняшнего руководства страны, - сказал 38-летний разнорабочий Александр Лосев, прижимая к груди партибилет с профилем В.И. Ульянова (Ленина).
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#Первомай

Комментарии (2)

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007

1 минуту назад
Красные лузеры, вы выбрали ед росов вот и расхлебывайте
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Красные лузеры

5 минут назад
Коммуняги и прос....ли страну, и к власти привели вот этих, под голубыми флагами которые сейчас. И Королева они посадили на трон, а теперь сковырнуть никто не может. Липчане знают кого благодарить за все. Вот эту красную перхоть.
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