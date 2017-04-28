Ученые обнаружили у жителей Тибета гены сверхспособностей

Ученые выявили у жителей Тибета генетическую особенность, которой нет у других людей

Известно, что условия проживания в Тибете достаточно непростые - самым трудным для человека может оказаться нехватка кислорода и довольно низкая температура. Ученые выяснили, что жители Тибета обладают генетически обусловленными особенностями, позволяющими им выживать в таких условиях, - передает ВладТайм.



Жители Тибета умудряются не только выживать в этих горах, но еще и при этом себя чувствовать достаточно комфортно. В ходе генетических исследований специалисты установили, что тибетцы обладают пятью супер-генами, помогающими им легко существовать даже в самых трудных условиях. Эксперты вфяснили, что один из супер-генов относится еще к древнейшим предкам человека, так называемому «Денисовскому человеку».



Отмечается, что он жил более 40 тысяч лет назад, а поскольку тибетцы проживали на огромных высотах в условиях засушливого климата на протяжении многих тысячелетий, их организм эволюционировал, максимально адаптировавшись под окружающую среду.



«У жителей Тибетского нагорья есть по меньшей мере пять совершенно удивительных генетических последовательностей, которые можно сравнить с генами суперспособностями. Именно эти уникальные гены позволяют им нормально жить в условиях кислородного дефицита и низких температур. Один из этих генов, кстати, достался тибетцам от "Денисовского человека"», — заключают исследователи.