Бизнесмены промониторят качество инвестиционного климата в регионе

27 апреля в конференц-зале Липецкого РСПП прошло плановое заседание обновленной экспертной группы регионального отделения АСИ по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей и упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Заместитель Председателя Правления Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина, является сопредседателем Экспертной группы АСИ по Липецкой области.

Рабочую встречу провел руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе Дмитрий Абрамов, и общественный представитель АСИ в Липецкой области Сергей Боков.

Основной темой стал новый порядок работы экспертной группы в регионе. Так, прежде представители бизнеса и власти наблюдали и оценивали, как внедряются положения Стандарта по созданию комфортной и доступной инвестиционной среды. Теперь наступил новый этап: внедрение Целевых моделей – идеальных результатов, которые могут быть достигнуты каждым регионом при работе с бизнесом.

«К созданию Целевых моделей, которые дают конкретные ответы на два вопроса — чего хочет достичь бизнес и как надо действовать в реальных условиях и с учетом специфики региона, - привела та работа, которую мы проводили в предыдущие годы. Вы помните: вначале разрабатывались инвестиционные стандарты, как констатация факта, что именно требуется бизнесу для развития. Через пару лет определился новый вектор: было решено провести замер — как чувствует себя бизнес, используя те самые стандарты, работают ли они на практике. Национальные рейтинги в рамках мониторинга консолидировали десятки и даже сотни параметров — от взаимодействия бизнеса с властью до доступности необходимых ресурсов. Учитывалась как официальная статистика, так и опросы бизнеса и экспертов.»

Логичным переходом стало создание девяти Целевых моделей, которые учли лучший опыт регионов — контроль за их внедрением станет основной задачей обновленной экспертной группы АСИ в регионе. Работа с Целевыми моделями осуществляется через портал «Регион-ID» - это позволит проводить часть работы (анализ реальной ситуации) в сети интернет в удобное для каждого эксперта время. Заседания в режиме «круглого стола» позволят уделять больше внимания возможным проблемам, связанным с внедрением Целевых моделей на практике.

Целевые модели АСИ для каждого региона разработаны рабочими группами из представителей профильных министерств (ведомств), деловых объединений, экспертного и предпринимательского сообщества. Целевые модели регулирования и право применения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ следующие:

Получение разрешения на строительство и территориальное планирование Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации Поддержка малого и среднего предпринимательства Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта:

- эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства регионов;

- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;

- качество инвестиционного портала;

-эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

«Ежемесячно, органы исполнительной власти, обязаны публиковать на портале свое продвижение в соответствии с утвержденной дорожной картой. После того, как материалы будут размещены, эксперт получает уведомление о необходимости в проведении оценки.

Основная роль экспертов – проверка и оценка достижения текущих/целевых значений показателей. Эксперты оценивают не выполнение показателей, а достоверность представленной регионами информации. Это означает, что эксперты подтверждают или опровергают введенные регионами значения показателей на основе подтверждающих документов. Экспертная оценка проводится ежеквартально в течение десяти календарных дней после завершения ввода данных региональными органами власти», – пояснил Дмитрий Абрамов.

Оценка идет по пятибалльной системе. Самый высокий балл не требует пояснений, все остальные оценки нуждаются в дополнительных комментариях от экспертов — что именно повлияло на снижение и явилось причиной отклонения от Целевой модели.

Один эксперт может проставить оценку максимум трем целевым моделям. В случае, если эксперт выберет одну или две модели, анализ оставшихся направлений могут взять на себя члены специально созданного института сопредседателей (вместо одного руководителя экспертной группы отвечать за активность участников будут теперь три человека). Они могут выступать экспертами по любой модели.

«Каждый эксперт имеет право работать автономно, однако дело это серьёзное. АСИ допускает консультацию с экспертами и обсуждение того или иного вопроса, в том числе в режиме «круглого стола». Если эксперт будет игнорировать данную общественную нагрузку, он может быть переизбран», - пояснил Дмитрий Абрамов.

Региональные экспертные оценки составляют основу для мониторинга и контроля за внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.