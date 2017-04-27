В России

29 минут назад

Банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

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Банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Это стало возможным из-за падения роста просроченной задолженности по этому виду заимствований.

Банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых, благодаря низкому росту просроченной задолженности по этому виду заимствований.

Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает газета «Известия».

По оценкам организации, в первом квартале этот показатель составил всего 1%, тогда как в прошлом году, в этот же период рост задолженности был 12%.

«Во-первых, можно отметить улучшение ситуации в экономике и рост доходов населения в номинальном выражении. Вторым фактором стало сокращение доли валютных ипотечных кредитов в портфеле, которые постепенно реструктуризируются либо списываются», – считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Эту информацию подтвердили не менее, чем в 30 кредитных организациях, опрошенных «Известиями».

По мнению экспертов, такая ситуация должна привести к тому, что банки смогут выдавать больше кредитов и под меньшие проценты уже в этом году.

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