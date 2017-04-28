С праздником Весны и Труда!

Первое мая - праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает своё будущее и будущее страны в целом.

Этот праздник вот уже более сотни лет ассоциируется для всех людей доброй воли с весной, миром, трудом, патриотизмом, любовью к Родине. И эти понятия – вне времени, они вечны, как вечны весеннее обновление, новые светлые надежды и почтение к созидательному труду.

Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов. Каждый житель города своим трудом, стремлением к лучшим переменам создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание.