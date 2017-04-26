Сбытчиков наркотиков ловят на трассе Орел-Тамбов

Изъят почти килограмм "синтетики".

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25 апреля на автодороге «Орел – Тамбов» полицейские выявили два факта незаконного оборота наркотиков.

Так, в районе села Косыревка за административное правонарушение задержана молодая пара, оба – 19 лет, девушка – липчанка, молодой человек – житель города Грязи, у которых в ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 300 грамм синтетического наркотика. Установлено, что молодые люди планировали их совместно сбыть на территории Липецкой области.

В этот же день в районе села Товаро-Никольское за административное правонарушение задержан неработающий 20-летний житель Орловской области, у которого в ходе личного досмотра также обнаружено и изъято более 300 грамм наркотических средств синтетического происхождения. Установлено, что у молодого человека были планы сбыть наркотики на территории Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела. В отношении всех подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.