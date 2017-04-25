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Елецкий нападающий забивает за легендарный клуб, но это не помогает выиграть (ВИДЕО)

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#Футбол #зона "Центр"
Елецкий нападающий забивает за легендарный клуб, но это не помогает выиграть (ВИДЕО)

Переживающий вторую молодость форвард должен стать главной летней трансферной целью "Металлурга".

Начало 2017 года может занести себе в актив 32-летний воспитанник елецкого футбола бывший форвард «Металлурга» Сергей Чернышов. Зимой он перешел в столичное «Торпедо», и забил за легендарную команду уже два гола в трех официальных играх зоны «Центр».

В минувшем туре ельчанин красивым ударом головой помог торпедовцам открыть счет на 9-й минуте. Вот только победу этот мяч не принес – за три минуты до конца встречи динамовец Олег Шелютов сравнял счет, встреча так и закончилась вничью – 1:1. Вдвойне обидно москвичам должно быть за то, что они заканчивали встречу в большинстве, после того как футболист хозяев Никита Бондарев на 83-й минуте покинул поле из-за двух желтых карточек.

Добавим, что в предыдущем матче Чернышов тоже забил в гостевом матчес «Калугой», сравняв счет по ходу игры на 78-й минуте ударом головой в падении «рыбкой». Но «Торпедо» вновь пропустило в самой концовке и проиграло – 1:2.

Сезон 2016/17 Чернышов начал в ФНЛ в составе «Химик», но не сумел закрепиться в основном составе, приняв участие в 16-ти матчей с учетом Кубка России, в основном выходя на замену и забив один гол (в ворота краснодарской «Кубани»). Зимой ельчанин вернулся в до боли родную зону «Центр», перейдя в «Торпедо».

Так же в биографии игрока значатся такие клубы, как родной «Елец»(2004-2008, 2008-2011), питерское «Динамо» (2008), липецкий «Металлург» (2011-2014), "Локомотив" Лиски (2014-2016).

Результаты матчей 20-го тура зоны «Центр»: Арсенал-2 (Тула) - Калуга (Калуга) - 2:0 (Сикоев, 4. Стародуб, 61). Сатурн (Раменское) - Энергомаш (Белгород) - 0:0. Витязь (Подольск) - Авангард (Курск) - 3:0 (Юрьев, 32. Подымов, 37 с пен. Сопин, 61). Зенит Пн – Металлург Лп – 1:3 (Сипатов, 53 - Овчинников, 7 с пен. Ахвледиани, 14. К.Титов, 27). Динамо (Брянск) - Торпедо (Москва) - 1:1 (О.Шелютов, 87 - С.Чернышов, 9). Чертаново - Рязань - перенос на 17 мая.

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Авангард

19

11

4

4

23-12

37

2

Энергомаш

19

10

4

5

39-14

34

3

Сатурн

19

9

7

3

25-14

34

4

Витязь

18

10

2

6

29-22

32

5

Торпедо М

18

8

7

3

26-16

31

6

Металлург

19

8

4

7

21-21

28

7

Калуга

18

7

5

6

18-19

26

8

Динамо Бк

19

7

4

8

18-13

25

9

Чертаново

17

5

4

8

21-25

19

10

Рязань

17

4

7

6

20-21

19

11

Орёл

18

3

6

9

13-32

15

12

Зенит Пн

18

3

5

10

20-38

14

13

Арсенал-2

17

2

3

12

13-39

9

Бомбардиры: Подымов (Витязь) - 9 (5 с пен.). Юрьев (Витязь), Д.Самойлов - по 8 (0). В.Сергеев (оба - Энергомаш) - 7 (0). Н.Прудников (Чертаново) - 7 (1). Д.Синяев (Авангард) - 7 (4).

26 апреля, среда. Рязань - Орёл - 3:0 (+:-).

21-й тур. 29 апреля, суббота. Зенит Пн - Калуга. Торпедо М - Арсенал-2. 30 апреля, воскресенье. Чертаново - Динамо Бк. Металлург - Сатурн. Энергомаш - Авангард. Рязань - Витязь.

29 апреля, суббота. Орёл - Витязь - 0:3 (-:+). 

30 апреля, воскресенье. Орёл - Торпедо М - 0:3 (-:+).

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#Футбол #зона "Центр"

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