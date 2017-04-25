сегодня, 01:59
Елецкий нападающий забивает за легендарный клуб, но это не помогает выиграть (ВИДЕО)
Переживающий вторую молодость форвард должен стать главной летней трансферной целью "Металлурга".
Начало 2017 года может занести себе в актив 32-летний воспитанник елецкого футбола бывший форвард «Металлурга» Сергей Чернышов. Зимой он перешел в столичное «Торпедо», и забил за легендарную команду уже два гола в трех официальных играх зоны «Центр».
В минувшем туре ельчанин красивым ударом головой помог торпедовцам открыть счет на 9-й минуте. Вот только победу этот мяч не принес – за три минуты до конца встречи динамовец Олег Шелютов сравнял счет, встреча так и закончилась вничью – 1:1. Вдвойне обидно москвичам должно быть за то, что они заканчивали встречу в большинстве, после того как футболист хозяев Никита Бондарев на 83-й минуте покинул поле из-за двух желтых карточек.
Добавим, что в предыдущем матче Чернышов тоже забил в гостевом матчес «Калугой», сравняв счет по ходу игры на 78-й минуте ударом головой в падении «рыбкой». Но «Торпедо» вновь пропустило в самой концовке и проиграло – 1:2.
Сезон 2016/17 Чернышов начал в ФНЛ в составе «Химик», но не сумел закрепиться в основном составе, приняв участие в 16-ти матчей с учетом Кубка России, в основном выходя на замену и забив один гол (в ворота краснодарской «Кубани»). Зимой ельчанин вернулся в до боли родную зону «Центр», перейдя в «Торпедо».
Так же в биографии игрока значатся такие клубы, как родной «Елец»(2004-2008, 2008-2011), питерское «Динамо» (2008), липецкий «Металлург» (2011-2014), "Локомотив" Лиски (2014-2016).
Результаты матчей 20-го тура зоны «Центр»: Арсенал-2 (Тула) - Калуга (Калуга) - 2:0 (Сикоев, 4. Стародуб, 61). Сатурн (Раменское) - Энергомаш (Белгород) - 0:0. Витязь (Подольск) - Авангард (Курск) - 3:0 (Юрьев, 32. Подымов, 37 с пен. Сопин, 61). Зенит Пн – Металлург Лп – 1:3 (Сипатов, 53 - Овчинников, 7 с пен. Ахвледиани, 14. К.Титов, 27). Динамо (Брянск) - Торпедо (Москва) - 1:1 (О.Шелютов, 87 - С.Чернышов, 9). Чертаново - Рязань - перенос на 17 мая.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Авангард
|
19
|
11
|
4
|
4
|
23-12
|
37
|
2
|
Энергомаш
|
19
|
10
|
4
|
5
|
39-14
|
34
|
3
|
Сатурн
|
19
|
9
|
7
|
3
|
25-14
|
34
|
4
|
Витязь
|
18
|
10
|
2
|
6
|
29-22
|
32
|
5
|
Торпедо М
|
18
|
8
|
7
|
3
|
26-16
|
31
|
6
|
Металлург
|
19
|
8
|
4
|
7
|
21-21
|
28
|
7
|
Калуга
|
18
|
7
|
5
|
6
|
18-19
|
26
|
8
|
Динамо Бк
|
19
|
7
|
4
|
8
|
18-13
|
25
|
9
|
Чертаново
|
17
|
5
|
4
|
8
|
21-25
|
19
|
10
|
Рязань
|
17
|
4
|
7
|
6
|
20-21
|
19
|
11
|
Орёл
|
18
|
3
|
6
|
9
|
13-32
|
15
|
12
|
Зенит Пн
|
18
|
3
|
5
|
10
|
20-38
|
14
|
13
|
Арсенал-2
|
17
|
2
|
3
|
12
|
13-39
|
9
Бомбардиры: Подымов (Витязь) - 9 (5 с пен.). Юрьев (Витязь), Д.Самойлов - по 8 (0). В.Сергеев (оба - Энергомаш) - 7 (0). Н.Прудников (Чертаново) - 7 (1). Д.Синяев (Авангард) - 7 (4).
26 апреля, среда. Рязань - Орёл - 3:0 (+:-).
21-й тур. 29 апреля, суббота. Зенит Пн - Калуга. Торпедо М - Арсенал-2. 30 апреля, воскресенье. Чертаново - Динамо Бк. Металлург - Сатурн. Энергомаш - Авангард. Рязань - Витязь.
29 апреля, суббота. Орёл - Витязь - 0:3 (-:+).
30 апреля, воскресенье. Орёл - Торпедо М - 0:3 (-:+).