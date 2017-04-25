Елецкий нападающий забивает за легендарный клуб, но это не помогает выиграть (ВИДЕО)

Переживающий вторую молодость форвард должен стать главной летней трансферной целью "Металлурга".

Начало 2017 года может занести себе в актив 32-летний воспитанник елецкого футбола бывший форвард «Металлурга» Сергей Чернышов. Зимой он перешел в столичное «Торпедо», и забил за легендарную команду уже два гола в трех официальных играх зоны «Центр».

В минувшем туре ельчанин красивым ударом головой помог торпедовцам открыть счет на 9-й минуте. Вот только победу этот мяч не принес – за три минуты до конца встречи динамовец Олег Шелютов сравнял счет, встреча так и закончилась вничью – 1:1. Вдвойне обидно москвичам должно быть за то, что они заканчивали встречу в большинстве, после того как футболист хозяев Никита Бондарев на 83-й минуте покинул поле из-за двух желтых карточек.



Добавим, что в предыдущем матче Чернышов тоже забил в гостевом матчес «Калугой», сравняв счет по ходу игры на 78-й минуте ударом головой в падении «рыбкой». Но «Торпедо» вновь пропустило в самой концовке и проиграло – 1:2.

Сезон 2016/17 Чернышов начал в ФНЛ в составе «Химик», но не сумел закрепиться в основном составе, приняв участие в 16-ти матчей с учетом Кубка России, в основном выходя на замену и забив один гол (в ворота краснодарской «Кубани»). Зимой ельчанин вернулся в до боли родную зону «Центр», перейдя в «Торпедо».

Так же в биографии игрока значатся такие клубы, как родной «Елец»(2004-2008, 2008-2011), питерское «Динамо» (2008), липецкий «Металлург» (2011-2014), "Локомотив" Лиски (2014-2016).

Результаты матчей 20-го тура зоны «Центр»: Арсенал-2 (Тула) - Калуга (Калуга) - 2:0 (Сикоев, 4. Стародуб, 61). Сатурн (Раменское) - Энергомаш (Белгород) - 0:0. Витязь (Подольск) - Авангард (Курск) - 3:0 (Юрьев, 32. Подымов, 37 с пен. Сопин, 61). Зенит Пн – Металлург Лп – 1:3 (Сипатов, 53 - Овчинников, 7 с пен. Ахвледиани, 14. К.Титов, 27). Динамо (Брянск) - Торпедо (Москва) - 1:1 (О.Шелютов, 87 - С.Чернышов, 9). Чертаново - Рязань - перенос на 17 мая.

Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Авангард 19 11 4 4 23-12 37 2 Энергомаш 19 10 4 5 39-14 34 3 Сатурн 19 9 7 3 25-14 34 4 Витязь 18 10 2 6 29-22 32 5 Торпедо М 18 8 7 3 26-16 31 6 Металлург 19 8 4 7 21-21 28 7 Калуга 18 7 5 6 18-19 26 8 Динамо Бк 19 7 4 8 18-13 25 9 Чертаново 17 5 4 8 21-25 19 10 Рязань 17 4 7 6 20-21 19 11 Орёл 18 3 6 9 13-32 15 12 Зенит Пн 18 3 5 10 20-38 14 13 Арсенал-2 17 2 3 12 13-39 9

Бомбардиры: Подымов (Витязь) - 9 (5 с пен.). Юрьев (Витязь), Д.Самойлов - по 8 (0). В.Сергеев (оба - Энергомаш) - 7 (0). Н.Прудников (Чертаново) - 7 (1). Д.Синяев (Авангард) - 7 (4).

26 апреля, среда. Рязань - Орёл - 3:0 (+:-).

21-й тур. 29 апреля, суббота. Зенит Пн - Калуга. Торпедо М - Арсенал-2. 30 апреля, воскресенье. Чертаново - Динамо Бк. Металлург - Сатурн. Энергомаш - Авангард. Рязань - Витязь.

29 апреля, суббота. Орёл - Витязь - 0:3 (-:+).

30 апреля, воскресенье. Орёл - Торпедо М - 0:3 (-:+).